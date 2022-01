RWE: Nächster Test gegen Drittligisten endet mit Niederlage

Rot-Weiss Essen hat nach dem 1:2 gegen den SV Meppen vor einer Woche auch das zweite Testspiel gegen einen Drittligisten mit 2:4 verloren.

Wie in der vergangenen Woche im Stadion an der Hafenstraße - 1:2 gegen SV Meppen - war auch am Samstag, 15. Januar 2022, ein Drittligist einen Tick zu stark für Rot-Weiss Essen. In Köln-Höhenberg besiegte der FC Viktoria Köln den Gast aus der Ruhrmetropole mit 4:2 (2:0).

Der abstiegsbedrohte Drittligist, der aufgrund mehrerer Coronafälle beim FSV Zwickau seinen Rückrundenstart verschieben musste, zeigte sich gegen RWE von Beginn an sehr aktiv. Daniel Heber musste nach nur wenigen Sekunden schon gegen Simon Handle retten. Aber in der 2. Minute hatte auch RWE durch Marius Kleinsorge seinen ersten Abschluss. Es entwickelte sich in Durchgang eins ein intensiver Test.

Viktoria Köln: Nicolas (46. Bördner) - Koronkiewicz (58. Heister), Rossmann (74. Engelhardt), Greger (58. Sontheimer), May - Risse (46. Philipp), Klefisch (58. Höck), Lorch, Handle - Hong (74. Altuntas), Jastremski. Nicolas (46. Bördner) - Koronkiewicz (58. Heister), Rossmann (74. Engelhardt), Greger (58. Sontheimer), May - Risse (46. Philipp), Klefisch (58. Höck), Lorch, Handle - Hong (74. Altuntas), Jastremski. Rot-Weiss Essen: Davari - Rios Alonso (80. Plechaty), Heber (80. Langesberg), Herzenbruch, Bastians - Dürholtz (80. Kaiser), Tarnat - Kleinsorge (59. Voelcke), Harenbrock (75. Heim), Young (76. Kefkir) - Engelmann (46. Janjic). Schiedsrichter: Nico Fuchs. Tore: 1:0 Greger (14.), 2:0 Hong (37.), 2:1 Tarnat (69.), 3:1 Philipp (74.), 4:1 Handle (78.). Gelbe Karten: keine. Zuschauer: keine.

Für RWE mal ungewöhnlich: Der Drittligist hatte mehr Ballbesitz als die Essener. Das ist in der Regionalliga West eigentlich in keinem Spiel mit rot-weisser Beteiligung der Fall gewesen. Die größeren Spielanteile der Viktoria sollten sich dann auch bezahlt machen. Das hatte sich auch etwas abgezeichnet: Die Viktoria ging in der 14. Minute Führung. Und es war ein schönes Tor: Christoph Greger nahm den Ball per Volleyabnahme aus zwanzig Metern und ließ Daniel Davari keine Chance.

Knappe zehn Minuten später hatte Marcel Risse (23.) das 2:0 auf dem Fuß. Doch wie schon zu Spielbeginn konnte erneut Heber in allerhöchster Not retten. Von den Essenern, die mit der starken Viktoria ihre Probleme hatten, kam zu wenig. Isaiah Young (35.) prüfte mal Moritz Nicolas, aber richtig gefährlich wurde es nicht vor dem Viktoria-Gehäuse.

Kurze Zeit später belohnte sich die Viktoria für ihre Bemühungen in Durchgang eins und Köln erhöhte auf 2:0: Risse hatte auf seiner rechten Offensivseite viel zu viel Platz und schlug eine butterweiche Flanke auf Stürmer Seokju Hong, der aus fünf Metern freistehend einköpfte - 2:0 (37.).

Der zweite Abschnitt begann mit wenig Tempo und einigen Wechseln auf beiden Seiten. Erst nach gut einer Stunde Spielzeit schalteten beide Teams wieder einen Gang hoch und es entwickelte sich wieder ein gutes Testspiel. Hong (67.) verpasste das 3:0, als er nur das Außennetz traf.

Und plötzlich meldeten sich die Essener zu Wort. Aus dem Nichts verkürzte RWE! Eine Flanke von Niklas Tarnat wurde länger und länger, bis sich Torwart Elias Jona Bördner den Ball selbst ins Tor faustete - ein kurioser Treffer zum 1:2 (69.).

Doch die Viktoria war in diesem Spiel die klar bessere Mannschaft und zündete nochmal den Turbo an. Während David Philipp (72.) mit einer riesen Chance noch das 3:1 verpasste, machte er es zwei Minuten später besser und erzielte das 3:1 für die Viktoria. Nur vier Minuten später erhöhte Handle auf 4:1. Sandro Plechaty (82.) betrieb noch einmal Ergebniskosmetik. Fazit: eine klare Angelegenheit an diesem Samstag für den Drittligisten gegen den Regionalliga-West-Tabellenführer.