Wuppertaler SV: Testspieler sind wieder weg

Der Wuppertaler SV hatte zuletzt zwei Testspieler mit dabei, die auch beim 1:0-Sieg im Test gegen de Graafschap mitwirkten. Beide Akteure sind wieder weg.

Die beiden Testspieler des Wuppertaler SV - Samir Benamar (zuletzt in Marokko aktiv) und Hiroto Yamada (in Japan aktiv) - RevierSport berichtete, die auch in den Niederlanden (1:0-Sieg gegen den Zweitligisten de Graafschap) zum Einsatz kamen, sind mittlerweile abgereist.

"Beide haben ihre Sache ordentlich gemacht, sind aber aktuell kein Thema für uns für eine Verpflichtung. Wir wünschen beiden Jungs weiterhin viel Erfolg", erklärt WSV-Sportchef Stephan Küsters. Ob die Rot-Blauen - Valdet Rama (SV Meppen) wurde bereits verpflichtet - noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden, lässt Küsters offen. Bis Ende Januar haben die Wuppertaler jedenfalls Zeit um noch einmal nachzulegen. Vor dem Trainingslager wird aber nichts mehr passieren.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für den Wuppertaler SV zum Testspiel beim TuS Bövinghausen, bevor die Bergischen am Sonntagmoren Richtung Türkei-Trainingslager abfliegen.