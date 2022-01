Wuppertaler SV: Sieg über internationalen Zweitligisten

Der Wuppertaler SV ist erfolgreich in das Spieljahr 2022 gestartet. Der WSV siegte bei einem Zweitliga-Vertreter aus den Niederlanden mit 1:0.

Nur zwei Tage nach dem Vorbereitungsbeginn am Sonntag absolvierte der Wuppertaler SV am Dienstag sein erstes Testspiel. Es ging in die benachbarte Niederlande.

In Doetinchem trafen der Tabellenzweite der Regionalliga West auf Gastgeber de Graafschap, Sechster im niederländischen Fußball-Unterhaus. Das Ergebnis: 1:0 für den Wuppertaler SV nach einem Tor von Marco Königs (8.). Sebastian Patzler (11.) entschärfte einen Elfmeter der Niederländer.

Diese 21 Spieler setzte WSV-Trainer Mehnert jeweils - mit Ausnahme von Niklas Heidemann, der über die volle Distanz spielte - 45 Minuten ein: Sebastian Patzler, Payam Safarpour-Melekabad (beide Torhüter), Moritz Paul Montag, Felix Backszat, Jannis Kübler, Semir Saric, Kevin Rodrigues Pires, Valdet Rama, Philipp Hanke, Niklas Fensky, Roman Prokoph, Phillip Aboagye, Isaak Simion Akritidis, Lion Schweers, Dominik Bilogrevic, Kevin Pytlik, Niklas Heidemann, Giulio Omar Multari (eigene U19), Hiroto Yamada, Samir Benamar (beide Testspieler)

"Das war ein prima Test. Wir wurden toll empfangen und alles war super organisiert. Dafür gebührt den Holländern auf jeden Fall ein großes Lob. Danke an de Graafschap an dieser Stelle", zeigte sich Stephan Küsters von der Gastfreundlichkeit angetan. Zum Spiel? "Wir haben da weitergemacht, wo wir im Dezember aufgehört haben. De Graafschap startet ja schon am Wochenende in die Liga und ist auf jeden Fall ein starker Gegner gewesen. Sie würden auch bei uns in der Regionalliga oben mitspielen und haben sicherlich auch Drittliga-Format. Bei unseren Jungs hat man einfach gesehen, dass sie wieder Bock auf Fußball haben und es macht einfach viel Spaß der Mannschaft zuzusehen", hatte der WSV-Sportchef auch viel Lob für die Schützlinge von Trainer Björn Mehnert übrig.

Dieser ließ insgesamt 21 Mann für je 45 Minuten in de Graaschap spielen. Lediglich Niklas Heidemann durfte 90 Minuten ran. Auch die Testspieler - RevierSport berichtete - Hiroto Yamada und Samir Benamar waren mit von der Partie. "Wir schauen uns die Jungs noch bis Ende der Woche an. Am Samstag spielen wir dann gegen Bövinghausen, bevor wir am Sonntag in die Türkei fliegen. Da werden wir jedoch keinen Testspieler mitnehmen", kündigt Küsters an.