WSV: Zwei Probespieler im Training - auch 49-maliger Drittligaspieler

Der Wuppertaler SV hat am Montag Valdet Rama als Zugang präsentiert. Es ist gut möglich, dass der Flügelflitzer nicht der einzige WSV-Winterzugang bleibt.

Wenn der Wuppertaler SV am Dienstag (14 Uhr) beim niederländischen Zweitligisten De Graafschap testet, dann werden auch zwei Probespieler beim WSV auflaufen.

Gegen die Holländer, die im heimischen Fußball-Unterhaus auf dem 6. Tabellenplatz liegen und am kommenden Wochenende schon gegen Venlo um Ligapunkte kämpfen, dürfen sich Samir Benamar und Hiroto Yamada für einen Vertrag in Wuppertal empfehlen. "Die Jungs sind jetzt seit Montag dabei und dürfen sich zeigen. Wir schauen uns das noch zwei, drei Tage an und werden dann eine Entscheidung fällen", erklärt Trainer Björn Mehnert, der gerne noch einen Linksverteidiger verpflichten würde.

Auf dieser Position sind die Rot-Blauen nämlich nur mit Niklas Heidemann etwas schlank besetzt. Ob jedoch Benamar, ein 29-jähriger linker Verteidiger, ein Backup für Leistungsträger Heidemann sein könnte, bleibt fraglich.

Benamar absolvierte 49 Drittligaspiele für Erfurt

Auf jeden Fall bringt der gebürtige Marokkaner, der bis Ende Januar 2021 in der Heimat bei Difaâ El Jadida unter Vertrag stand, eine interessante Vita mit. Immerhin absolvierte Benamar neben Profispielen in Marokko auch 49 Begegnungen in der 3. Liga. Hier war er einst für Rot-Weiß Erfurt aktiv, spielte aber auch schon für den FC Gießen, Arminia Bielefeld, TuS Koblenz und FSV Frankfurt.

Derweil verfügt Yamada, ein 21-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, noch über keine Deutschland-Erfahrung. Er war bislang nur in der Heimat in der J1 League (34 Einsätze), J2 League (zehn Spiele) und J3 League (39 Partien) aktiv.