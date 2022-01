Wuppertaler SV: Türkei-Plan - Abflugzeiten, Testspiele, Reisegruppe

Der Wuppertaler SV wird sich am Wochenende für eine Woche Richtung Türkei verabschieden. In Belek wird sich der Tabellenzweite der Regionalliga West vorbereiten.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) spielt der Wuppertaler SV beim Großkreutz-Klub TuS Bövinghausen. Nach der Partie gegen den Westfalenligisten geht es für die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert noch einmal zu ihren Familien, bevor am Sonntag für eine Woche Abschied genommen wird.

Sonntag, 9. Januar, 7.40 Uhr hebt der Flieger inklusive des 24-Mann-Kaders des Wuppertaler SV von Düsseldorf nach Antalya ab. "Wir fliegen mit insgesamt 37 Leuten in die Türkei und werden dort vor Ort top Bedingungen vorfinden. Wir freuen uns auf sieben gute, intensive Trainingstage in Belek", erklärt WSV-Sportchef Stephan Küsters.

Der Kader des Wuppertaler SV im Überblick: Tor: Sebastian Patzler, Michele Cordi, Payam Safarpour-Malekabad. Abwehr: Lion Schweers, Kevin PytlikNoah Salau, Durim Berisha, Moritz Montag, Niklas Heidemann, Philipp Hanke. Mittelfeld: Dominik Bilogrevic, Kevin Rodrigues Pires, Felix Backszat, Jannis Kübler, Niklas Fensky, Semir Saric, Isaak Akritidis, Valdet Rama, Kevin Hagemann, Joelle Cavit Tomczak. Angriff: Marco Königs, Roman Prokopg, Kingsley Sarpei.

Bis zum 16. Januar wird sich der WSV im "Hotel Titanic Deluxe Golf Belek" auf die Restrunde in der Regionalliga West vorbereiten. Geplant sind auch zwei Testspiele, die jeweils auf den Plätzen der Hotelanlage stattfinden. Am Donnerstag (13. Januar, 14 Uhr) steht ein Vergleich mit dem FC Zürich an, am Samstag (15. Januar, 14 Uhr) geht es gegen den FC Yverdon, ebenfalls ein Klub aus der Schweiz. Am Sonntag, 16 Uhr, hebt der Flieger dann wieder mit dem WSV-Tross von Antalya nach Düsseldorf ab.

Mit ins Trainingslager nimmt Trainer Mehnert 24 Mann. Heißt: Bis auf den verletzten Christopher Schorch und Mátyás Jr Jurácsik, dem der Verein einen Wechsel in der Winterpause nahelegte, reist der komplette Kader mit in die Türkei. U19-Spieler treten die Reise nach Belek nicht mit an.