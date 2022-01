RL: WSV verpflichtet 102-maligen Zweitligaspieler

Nach Rot-Weiss Essen hat auch der Wuppertaler SV im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga aufgerüstet.

In der Regionalliga West kämpfen noch fünf Teams um den Aufstieg in die 3. Liga. Spitzenreiter Rot-Weiss Essen hat bereits reagiert und Marius Kleinsorge vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Preußen Münster soll vor der Rückholaktion von Defensivspieler Lukas Frenkert vom FC Schalke II stehen. Und nun hat auch der Wuppertaler SV nachgelegt.

Die Bergischen verpflichteten einen Tag nach dem Start in die Wintervorbereitung Valdet Rama. Der 34-Jährige beackert beide offensiven Außenbahnen und hat seinen Vertrag beim Drittligisten SV Meppen aufgelöst, um danach beim WSV zu unterschreiben. Der Routinier kam beim SVM in dieser Saison nicht mehr zum Zug und stand nur drei Mal in der Liga auf dem Platz.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter beim Wuppertaler SV, betont mit Blick auf den Transfer: „Mit Valdet haben wir einen Spieler, über den wir uns im Sommer bereits einmal unterhalten und für den wir uns interessiert haben. Er ist definitiv ein Unterschiedsspieler, der ein sehr gutes Eins-gegen-Eins zu bieten hat und seine Erfahrungen im Profibereich gesammelt hat. Vom Typ her sind wir zu 100 Prozent davon überzeugt, dass er in unsere Truppe passt. Deswegen sind wir froh, dass es so schnell geklappt hat und begrüßen ihn bei uns wie jeden anderen Spieler für den Rest der Saison herzlich. Auf eine gute Zusammenarbeit.“

Der Spieler selber, der bei RWE ausgebildet wurde und der auf 102 Zweitliga-Einsätze sowie auf 15 Einsätze für die albanische Nationalmannschaft zurückblicken kann, erklärt: „Ich freue mich riesig, Teil der WSV-Familie sein zu dürfen. Ich bin heiß und voll motiviert nach Wuppertal gekommen. Die Mannschaft hat eine tolle Hinrunde gespielt und ich will mein bestes geben, um der Mannschaft zu helfen, in der Rückrunde noch etwas drauflegen zu können.“