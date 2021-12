Aachen: Trio Wechsel nahegelegt - auch Ex-Zweitligaspieler soll gehen

Alemannia Aachen überwintert auf einem Abstiegsplatz. Am Tivoli geht die Angst um: die Mittelrheinliga droht. Wie Trainer Fuat Kilic den Abstieg verhindern will, erklärt er gegenüber RS.

Fuat Kilic über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir können mit dieser Hinrunde nicht zufrieden sein. Die Punkteausbeute ist einfach schlecht. Das ist Fakt. Wir haben natürlich auch in den letzten Wochen, seit ich hier bin, ein strammes Programm mit Top-Gegnern gehabt. Münster, Essen, Wuppertal, Fortuna Köln sind aktuell nicht unsere Kragenweite. Derweil konnten wir gegen Mannschaften wie Straelen und Schalke punkten. Das macht uns Mut für die Restrunde."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir nutzen die Pause, um das eine oder andere zu verbessern - auch personell. Bis jetzt haben wir mit Sebastian Schmitt, Alexander Heinze, Selim Gündüz und Tim Korzuschek vier Mann geholt. Torwart Mario Zelic hat uns aus persönlichen Gründen verlassen. Da benötigen wir noch einen Ersatz. Tim Buchheister könnte uns auch verlassen. Ebenfalls Tjorben Uphoff und Christian Gartner. Allen drei habe ich empfohlen, sich anderweitig umzuschauen. Wir befinden uns in eine ernsthaften Situation und hier geht es nicht mehr um persönliche Belange, sondern nur um Alemannia Aachen. Es ist gut möglich, dass wir weitere Spieler verpflichten."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen so schnell wie möglich die Abstiegsränge verlassen. Es wäre natürlich schön, wenn wir frühzeitig das Ziel Klassenerhalt schaffen, damit das bis zum Schluss keine Hängepartie wird. Ich bin da zuversichtlich, weil nicht alles in dieser Mannschaft schlecht ist. Wir werden in der Vorbereitung hart arbeiten."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Wir bleiben in Aachen und werden nicht ins Trainingslager fliegen. Ab dem 3. Januar bereiten wir uns intensiv auf die Restrunde vor. Mit der U23 von Borussia Dortmund (11. Januar) und dem belgischen Vertreter Westerlo (15. Januar) haben wir auch zwei gute Testspielgegner gefunden. Für den 8. Januar suchen wir noch einen Gegner."