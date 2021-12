Alemannia Aachen: Zugang Nummer vier kommt aus der 3. Liga

Alemannia Aachen will mit aller Kraft aus dem Regionalliga-Keller. Jetzt kam Winterzugang Nummer vier.

Hätte die Mannschaft von Alemannia Aachen in der bisherigen Saison in der Regionalliga West so auf das Tempo gedrückt wie die Verantwortlichen aktuell auf dem Transfermarkt, die Aachener wären kaum so weit hinten in der Tabelle zu finden.

Doch der Abstiegskampf rund um den Tivoli ist harte Realität, der soll mit aller Macht erfolgreich bestritten werden. Daher gab es nun den vierten Zugang für die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic.

Vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken wird der 23-jährige Offensivallrounder Tim Korzuschek bis zum Ende der Saison ausgeliehen. „Tim wird uns durch seine Laufstärke und seine Abschlussqualitäten, von denen wir überzeugt sind, verstärken. Wir danken dem 1. FC Saarbücken, dass diese Leihe möglich gemacht werden konnte und hoffen, dass er sich schnell einfinden wird. Für beide Seiten ist diese Übereinkunft eine Win-Win-Situation“, freut sich Kilic über den Transfer.

Auch der Spieler selber ist heiß auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei diesem großen Traditionsverein. Ich möchte nun meinen Teil dazu beitragen, den Verein gemeinsam mit der Mannschaft sportlich wieder auf den richtigen Weg zu führen."

Zuvor hatte die Alemannia bereits den zweitligaerfahrenen Selim Gündüz, Rückkehrer Sebastian Schmitt (TSV Schott Mainz) und Alexander Heinze verpflichtet. Der 27-Jährige war im vergangenen Jahr noch Kapitän der Aachener. Seit seinem Abgang im Sommer war der Innenverteidiger vereinslos.