Gladbach II: "... kann nicht unser Anspruch sein"

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach spielt eine durchwachsene Regionalliga-Runde. Dafür gibt es auch Gründe, wie Nachwuchschef Roland Virkus erklärt.

Roland Virkus über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Sieben Spiele in Folge zu verlieren, das kann nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach sein. Das sollte nicht passieren. Die letzten beiden Partien, der Sieg gegen Homberg und das Remis in Münster, waren gut. Aber grundsätzlich wussten wir schon, dass die Saison komplizierter wird. Wir haben mit Michel Lieder, der auch erst 25 Jahre alt ist, nur einen erfahrenen Spieler. Früher hatten wir bis zu drei Routiniers. Aber wir haben in der Planung keinen älteren Akteur auf dem Markt gesehen, der das übernehmen könnte. Deshalb sind wir auch nicht in Aktionismus verfallen und haben irgendwen geholt. Es muss schon passen. Wir sind mit der jüngsten Mannschaft der Liga in die Runde gegangen und hoffen nun, dass die Entwicklung voranschreitet und es im Jahr 2022 besser aussieht."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Das kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen - ausschließen möchte ich auch nichts. In beide Richtungen ist es möglich, dass bei uns Bewegung reinkommt."

… die Ziele für 2022:

"Man muss immer nach unten in der Tabelle schauen. Aber wenn wir unser Potential abrufen, dann gehören wir ins sichere Mittelfeld. Da mache ich mir keine Sorgen. Wenn wir die letzten zwei Spiele sehen, dann haben wir gut verteidigt. Das ist die Basis. Daran müssen wir auch in der Rückrunde anknüpfen. Denn Torchancen, um Treffer zu erzielen, werden wir immer kreieren und bekommen. Wir müssen nur alle zusammen auch stark verteidigen, dass ist die Voraussetzung."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Wir starten am 6. Januar, beziehen kein Trainingslager und haben ein Testspiel geplant. Eine Woche vor dem Rückrundenstart bestreiten wir einen Test gegen den Landesligisten FC Remscheid. Zudem wird es noch ein Spiel mit einer Mix-Mannschaft aus Profis und unseren Jungs gegen Viktoria Köln geben."