Die U23 des FC Schalke 04 ist im letzten Spiel vor der Winterpause in der Regionalliga West nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die TSV Alemannia Aachen hinausgekommen.

Im letzten Spiel des Jahres spielte die U23 von Schalke 04 zuhause im Parkstadion 1:1 gegen Alemannia Aachen und steckt weiterhin im Abstiegskampf in der Regionalliga West. Somit überwintert die Mannschaft von Trainer Thorsten Fröhling nach 21 Spieltagen auf Platz 14, und konnte zumindest Abstiegskandidat Aachen auf Distanz halten. In einer häufig zerfahrenen Partie merkte man beiden Teams die Verunsicherung aufgrund der gefährlichen Tabellensituation an.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel kamen die Schalker zunächst besser in die Partie, ohne wirklich gefährlich zu werden. Zwar kontrollierte die Mannschaft aus der Knappenschmiede in den meisten Phasen das Spiel, konnte aber froh sein, nach einer Großchance der Gäste nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. Bei den Schalkern waren Stürmer Kyerewaa und Linksverteidiger Calhanoglu noch die auffälligsten Akteure. Vor allem Calhanoglu konnte mit seinen wuchtigen Vorstößen immer wieder Akzente über die linke Seite setzen.

Schalke trifft, Aachen reagiert schnell

Nach dem Seitenwechsel dann das gleiche Bild, bis der Schalker Krasniqi die Knappen erlöste (72.). Doch die Führung der Königsblauen hielt nicht lange, und so war es dann in der 77. Minute der Aachener Damaschek, der den Ausgleich für die Gäste erzielte. In der Schlussphase wurde es dann nochmal hektisch, wo es dann auch nach einem Foulspiel zu einer Rudelbildung kam, an der alle Feldspieler kräftig mitmischten.

Am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr. Somit holte die Fröhling-Elf zumindest einen Punkt, der den Schalkern mehr hilft als den akut abstiegsgefährdeten Aachenern.

Trainer Föhling setzte bei den Gastgebern unter anderem wieder auf den bei den Profis aussortierten Timo Becker, der aber die meiste Zeit unauffällig blieb, und auf seiner rechten Abwehrseite das ein oder andere Mal nicht gut aussah.

Beiden Teams hilft der Punkt kaum weiter

Somit gehen die Schalker mit 21 Zählern und drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge in die Winterpause. Durch das Remis konnte man den Abstand auf die Gäste aus Aachen zumindest halten. Ein Befreiungsschlag gelang den Knappen jedoch nicht.

Somit wird auch im neuen Jahr in der Rückrunde der Kampf um den Klassenerhalt für die Königsblauen weitergehen. Der Auftakt nach der Winterpause hat es dann auch gleich in sich: Es geht für die Zweitvertretung von Schalke 04 am 22. Januar zur zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.