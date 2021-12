Schalke-U23-Trainer nach 1:2: "Wir haben unser bestes Spiel gemacht"

Die Reserve des FC Schalke 04 unterlag am Montag dem 1. FC Köln II mit 1:2. Wie schon im Hinspiel verlor S04 gegen den FC. Doch Trainer Torsten Fröhling war trotzdem zufrieden.

Der FC Schalke 04 II hat das U-Duell beim 1. FC Köln am Montagmittag mit 1:2 (1:1) verloren. Vor 200 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion war Florian Dietz doppelt für die Kölner erfolgreich. Im 17. Spiel waren das die Saisontreffer 12 und 13 für den 23-Jährigen. Für Schalke hatte Leonardo Weschenfelder Scienza zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Trotz der zehnten Saisonniederlage zog S04-II-Trainer Torsten Fröhling ein positives Fazit. "Ich finde, wir haben hier in Köln bislang unser bestes Spiel gemacht. Wir lagen zurück, haben aber trotzdem gut weitergespielt und sind nicht eingebrochen. Da war eine richtig gute Entwicklung sichtbar. Es ist nur schade, dass wir uns nicht belohnen konnten. Wir hatten viele Möglichkeiten und in der Nachspielzeit hatte Mika Hanraths noch die große Chance, trifft aber nur den Pfosten", meinte der Schalker Fußballlehrer und ergänzte: "Leider ist es uns nicht gelungen, den Ausgleich zu markieren. Und das, obwohl wir eine so spielstarke Mannschaft permanent zu Fehlern gezwungen und Druck ausgeübt haben. Natürlich hatte Köln gute Spielzüge, aber nach unserer ordentlichen Leistung hätten wir das 2:2 verdient gehabt. Genau so müssen wir jetzt weitermachen."

1. FC Köln II: Adamczyk - Katterbach, Cestic, Örnek (54. Nottbeck), Olesen - Winke (75. Laux), Castrop, Henning (46. Waldminghaus) - Dietz, Obuz, Kraus (68. Schwirten). Adamczyk - Katterbach, Cestic, Örnek (54. Nottbeck), Olesen - Winke (75. Laux), Castrop, Henning (46. Waldminghaus) - Dietz, Obuz, Kraus (68. Schwirten). FC Schalke 04 II: Wienand - Becker, Liebnau, Hanraths, Schell - Berisha, Müller, Scienza-Weschenfelder, Kaparos - Aramburu (43. Kyerewaa), Krasniqi. Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian. Tore: 1:0 Dietz (27.), 1:1 Scienza-Weschenfelder (54.), 2:1 Dietz (74.). Gelbe Karten: - Berisha. Zuschauer: 200.

Und weiter geht es für die U23 des Zweitligisten FC Schalke 04 am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Alemannia Aachen. Ein schweres Spiel zum Jahresabschluss. Denn für Aachen ist ein Sieg eigentlich schon Pflicht, um die Schalker noch einmal richtig unten mit reinzuziehen. Die Alemannia steht bei 13 Punkten, Schalke hat 21 Zähler auf der Habenseite. Bei einem Sieg über die Kaiserstädter wäre der Vorsprung auf Aachen von dann elf Zählern schon sehr komfortabel. "Wir müssen weiter arbeiten, weiter konsequent sein. Dieses Schalke-Spiel ist sehr wichtig. Wir müssen uns darauf voll fokussieren. Der Fokus beginnt ab Montag", betonte Aachens Trainer Fuat Kilic neulich nach der 0:2-Niederlage gegen Preußen Münster.