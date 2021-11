In Bayern haben die Funktionäre im Fußballverband entschieden: Ab sofort gehen die Fußballerinnen und Fußballer in die Winterpause.

Der bayerische Fußballverband (BFV) hat entschieden, seine Fußballerinnen und Fußballer vorzeitig in die Winterpause zu schicken. Einzig in der Regionalliga Bayern wird wie geplant weitergespielt. Zur Info: Die Bayern-Staffel wird wie die Regionalliga West als Profiliga eingestuft.

"Wir in Bayern sind im Vergleich zu anderen Landesverbänden in einer komfortablen Situation, dass wir auch in dieser Saison wieder sehr frühzeitig mit dem Spielbetrieb begonnen haben und nahezu das volle Pensum absolvieren konnten. Diese Weitsicht zahlt sich jetzt aus. Zusätzlich haben wir durch die Entscheidung, die Saison 2019/20 nicht vorzeitig abzubrechen, die Ligen-Stärken beibehalten können. Wir sind trotz der aktuell prekären pandemischen Lage in unserem Land zuversichtlich, dass wir die Saison 2021/22 auch bis zum 30. Juni 2022 sportlich über die Bühne bekommen werden – in nahezu jeder Spielklasse befinden wir uns bereits in der Rückrunde oder haben die erste Spielrunde bei den Junior*innen weitgehend komplett abgeschlossen", betont BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb in Bayern verantwortet.