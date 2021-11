Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte die Sportfreunde Lotte mit 3:1 (2:0). RWE-Trainer Christian Neidhart sah Raum für Verbesserungen.

Die Favoritenrolle war vor dem Regionalliga-Kräftemessen zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen und Sportfreunde Lotte klar verteilt: Mit Lotte reiste das schwächste Auswärtsteam der Liga an die Essener Hafenstraße. Vor dem Spiel hatte der Abstiegskandidat alle sieben Gastauftritte in dieser Saison – meist deutlich – verloren und dabei nur zwei Treffer erzielt.

Trainer Christian Neidhart erwartete von seinem Team eine konzentrierte, seriöse Vorstellung, um den Pflichtdreier einzufahren. Über 50 Minuten lang konnte der Coach zufrieden sein. RWE dominierte den Gegner nach Belieben und führte durch einen Doppelpack von Simon Engelmann (34., 37.) und einen Treffer von Isaiah Young (50.) mit 3:0. Danach ließ der Tabellenführer nach und kassierte durch Cedric Euschen (68.) noch einen vermeidbaren Gegentreffer. Es blieb beim 3:1.

Dann erwarte ich einfach, dass wir mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben und weiter mutig nach vorne spielen. Damit waren wir natürlich nicht zufrieden – auch das Gegentor war total unnötig. Wir haben die Qualität und die Spieler, um unser Ding über 90 Minuten durchzuziehen. RWE-Trainer Christian Neidhart sah Luft nach oben.

Neidhart sah positive und negative Aspekte: "Spätestens mit der super Vorlage von Isi Young zum 1:0 war die Spielfreude da. Danach machen wir im Umschaltspiel ein überragendes 2:0. Wir hatten neun Ecken in der ersten Halbzeit und viele Abschlüsse. Nach dem Seitenwechsel haben wir schnell das 3:0 gemacht. Dann erwarte ich einfach, dass wir mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben und weiter mutig nach vorne spielen. Damit waren wir natürlich nicht zufrieden – auch das Gegentor war total unnötig. Wir haben die Qualität und die Spieler, um unser Ding über 90 Minuten durchzuziehen."

Es ist Meckern auf hohem Niveau: Rot-Weiss ist seit 14 Liga-Partien ungeschlagen und grüßt weiterhin von der Tabellenspitze. "Wir haben drei Punkte geholt, das Heimspiel hochverdient gewonnen und unseren Platz verteidigt. Man sieht, dass die Mannschaften von oben keine Federn lassen", erklärte der Essener Fußballlehrer.

Gastspiel bei Wegberg-Beeck

Für den Primus geht es am kommenden Freitag (19.30 Uhr) gegen das nächste Kellerkind weiter: Dann gastiert die Neidhart-Elf beim FC Wegberg-Beeck. In der vergangenen Saison siegten die Essener am letzten Spieltag durch die Treffer von Daniel Heber und Simon Engelmann mit 2:0 im Waldstadion, verpassten jedoch knapp den Aufstieg, weil die U23 von Borussia Dortmund zeitgleich beim Wuppertaler SV gewann.