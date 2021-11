RWE bleibt Erster: Lotte an der Hafenstraße chancenlos

Rot-Weiss Essen hat seine Spitzenposition in der Regionalliga West behalten. Gegen die Sportfreunde Lotte siegte RWE mit 3:1 (2:0).

Es war ein Klassenunterschied! So könnten die 90 Minuten zwischen Rot-Weiss Essen und den Sportfreunden Lotte zusammengefasst werden. Die Gäste aus dem Tecklenburger Land waren mit dem 1:3 vor 10.027 Zuschauern an der Hafenstraße noch gut bedient.

RWE hat von Beginn an Ball und Gegner im Griff. Mit den gefühlt 80 Prozent Ballbesitz konnten die Hausherren einiges anfangen. Schon nach 13 Minuten hatte RWE vier von am Ende 13 Ecken herausgeholt - und einen Elfmeter. Lotte-Kapitän Timo Brauer foulte Isaiah Young und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Nach den Fehlschüssen von Luca Dürholtz und Simon Engelmann durfte Zlatko Janjic (13.) ran - und er scheiterte an Jhonny Peitzmeier. Das Elfmeterschießen bleibt ein Essener Problem.

Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty (82. Langesberg), Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Harenbrock, Grote, Dürholtz (63. Tarnat), Young (77. Heim) - Engelmann, Janjic (63. Voelcke). Davari - Plechaty (82. Langesberg), Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Harenbrock, Grote, Dürholtz (63. Tarnat), Young (77. Heim) - Engelmann, Janjic (63. Voelcke). Sportfreunde Lotte: Peitzmeier - Euschen, Kim, Minz, Goransch - Brauer, Han (88. Keissoglou) - Terzi (82.), Aydinel (76. Determann), Domröse - Andzouana (59. Nnaji). Schiedsrichter: Luca Marx. Tore: 1:0 Engelmann (34.), 2:0 Engelmann (37.), 3:0 Young (50.), 3:1 Euschen (68.). Zuschauer: 10027. Bes. Vorkommnis: Janjic scheitert mit Foulelfmeter (13.) an Peitzmeier. Gelbe Karten: - Brauer, Aydinel.

Doch die Mannschaft von Erfolgstrainer Christian Neidhart benötigt gar keine Tore vom Punkt, um die Siege einzufahren und die Konkurrenz von Platz eins zu grüßen. Das zeigte das RWE-Team einmal mehr gegen die Sportfreunde Lotte. Nach einer mustergültigen Young-Vorlage erlöste Simon Engelmann die 10.027 anwesenden RWE-Fans mit dem 1:0 (34.). Bilderbuchhaft war auch das Essener 2:0 - drei Minuten später. Wieder war es Engelmann, der eine tolle Kombination von Luca Dürholtz und Cedric Harenbrock verwertete.

In Durchgang zwei ging es dort weiter, wo es in Halbzeit eins aufgehört hatte: Nur in Richtung des Kastens von Lotte-Keeper Peitzmeier. Der starke Young belohnte seine tolle Leistung mit dem Treffer zum 3:0 (50.), als er aus zwölf Metern trocken abzog und der Ball im Tor landete.

RWE ließ die Lotter nach einer guten Stunde mehr atmen und schaltete einen Gang zurück. Cedric Euschen (68.) konnte noch verkürzen. Es blieb beim 3:1-Erfolg, dem 11. Saisonsieg der Essener. Einem wichtigen Dreier, weil auch die Verfolger Preußen Münster (3:1 gegen Oberhausen) und Wuppertaler SV (3:0 gegen Aachen) ihre Begegnungen gewannen. Für RWE geht es am Freitag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum FC Wegberg-Beeck.