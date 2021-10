RWE: Nach Verletzungspech - RWE startet mit Neuzugang in Köln

Ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) gastiert Rot-Weiss Essen beim 1. FC Köln. Wir haben für Euch die letzten Infos aus dem Franz-Kremer-Stadion.

Rot-Weiss Essen trifft in Spiel eins nach den schweren Verletzungen von Abwehrchef Daniel Heber (Wadenbeinbruch) und Flügelflitzer Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) bei der U21 des 1. FC Köln an.

Das Duell am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) findet auf den Tag genau fünf Monate nach dem letzten Kräftemessen der beiden Mannschaften statt: Damals gewann Köln II durch einen Doppelpack von Youngster Tim Lemperle, der jetzt im Kader der Profis ist, gegen eine sichtlich müde RWE-Truppe mit 2:1 und verpasste Essen einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen. Dennis Grote konnte nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Der Spitzenreiter brennt nun auf die Revanche: "Ich hoffe, dass die Jungs das nicht vergessen haben. Köln hat gegen uns in dieser Partie nochmal alles rausgehauen. So habe ich sie vorher nicht gesehen. Ich blicke eigentlich nicht oft zurück, aber diese Niederlage tat extrem weh. Das muss noch in den Köpfen der Spieler sein", betonte der Essener Erfolgstrainer Christian Neidhart noch am Freitag.

Neidhart setzt in Köln auf Daniel Davari im Tor, davor spielen Sandro Plechaty Enrique Rios Alonso, Felix Bastians und Felix Herzenbruch. Neuzugang Niklas Tarnat wird im zentralen Mittelfeld mit Dennis Grote und Luca Dürholtz ein Dreier-Zentrum bilden. In der Offensive agieren Isaiah Young über rechts, über links Oguzhan Kefkir und im Sturmzentrum Simon Engelmann.

1. FC Köln II: Roloff - Katterbach, Cestic, Olesen, Lemperle, Dietz, Petermann, Laux, Nottbeck, Castrop, Obuz. Roloff - Katterbach, Cestic, Olesen, Lemperle, Dietz, Petermann, Laux, Nottbeck, Castrop, Obuz. Bank: Adamczyk, Akalp, Örinek, Kraus, Winke, Futkeu, Mittelstädt, Jansen, Waldminghaus. Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty, Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch - Grote, Dürholtz, Tarnat - Young, Engelmann, Kefkir. Bank: Golz, Langesberg, Harenbrock, Janjic, Kourouma, Krasniqi, Voelcke, Heim, Kaiser. Schiedsrichter: David-Markus Koj

Trotz der herben Ausfälle auf Essener Seite scheint die Favoritenrolle vor dem Anpfiff klar verteilt zu sein. So sagte auch Mark Zimmermann, Trainer der Kölner U21-Mannschaft, vor dem Spiel: "Von der individuellen Klasse stellt Rot-Weiss Essen das Nonplusultra in dieser Klasse dar." Der Fußballlehrer, der auch auf einige Spieler verzichten muss, ergänzte: "Unterm Strich führt an Essen kein Weg vorbei und es muss für meine Mannschaft auch der Anspruch sein, sich mit den individuell besten Spielern zu messen." Bleibt abzuwarten, wie der Vergleich zwischen der wohl besten Reservemannschaft der Liga und dem bestbesetzten Kader der Regionalliga West endet.