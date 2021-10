Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gastiert am Samstag (14 Uhr) bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln. Christian Neidhart stand im Vorfeld Rede und Antwort.

Rot-Weiss Essen reist als Tabellenführer zur U21 des 1. FC Köln und möchte im Franz-Kremer-Stadion den Platz an der Sonne verteidigen. In der Vorwoche spielte der Spitzenreiter 0:0 gegen den SC Wiedenbrück.

Viel schmerzhafter als das Remis waren jedoch die schweren Verletzungen von Daniel Heber (Wadenbeinbruch) und Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss). Beide Akteure schauten sich das Abschlusstraining am Freitag mit Krücken an. Während Heber wohl zumindest in der Rückrunde wieder dazu stoßen wird, ist die Saison für Holzweiler wahrscheinlich beendet.

RWE-Coach Christian Neidhart hat seinen Spielern gut zugeredet: "Für Daniel und Holz ist es extrem bitter, aber leider gehören Verletzungen dazu. Ich unterstelle Wiedenbrück auch keinerlei Absicht und mache dem Gegner keinen Vorwurf. Die Fouls waren nicht bösartig. Außerdem hat sich Trainer Daniel Brinkmann nach den Jungs erkundigt."

Mit der Trainingswoche zeigt sich der Fußballlehrer zufrieden: "Wir haben auch intern das ein oder andere Thema besprochen. Ich finde, dass wir als Mannschaft gut funktionieren, aber individuell können manche Spieler schon eine Schippe drauflegen. In dem Bereich sind wir noch nicht bei 100 Prozent."

Die U21 des 1. FC Köln (29 Tore) stellt vor RWE (28) die beste Offensive der Liga und hat mit Florian Dietz den Top-Torjäger (zehn Treffer) in den eigenen Reihen. Allerdings kassierte der Tabellensechste auch schon 17 Gegentore. Die Rot-Weissen treffen auf eine Wundertüte. Das weiß auch Neidhart: "Köln ist eine der besseren zweiten Mannschaften. Sie rotieren viel und sind offensiv sehr stark. Ich bin gespannt, wie der Gegner gegen uns auftreten wird. Fußball spielen können beide Teams. Zweikampfhärte und Robustheit werden für uns wichtig sein. Wir wollen unser Spiel durchbringen."

Ich hoffe, dass die Jungs das nicht vergessen haben. Köln hat gegen uns in dieser Partie nochmal alles rausgehauen. So habe ich sie vorher nicht gesehen. Der RWE-Trainer brennt auf Revanche.

Das Duell am Samstag findet auf den Tag genau fünf Monate nach dem letzten Kräftemessen der beiden Mannschaften statt: Damals gewann Köln II durch einen Doppelpack von Youngster Tim Lemperle, der jetzt im Kader der Profis ist, gegen eine sichtlich müde RWE-Truppe mit 2:1 und verpasste Essen einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen. Dennis Grote konnte nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Der Spitzenreiter brennt auf Revanche: "Ich hoffe, dass die Jungs das nicht vergessen haben. Köln hat gegen uns in dieser Partie nochmal alles rausgehauen. So habe ich sie vorher nicht gesehen. Ich blicke eigentlich nicht oft zurück, aber diese Niederlage tat extrem weh. Das muss noch in den Köpfen der Spieler sein", betonte der Essener Erfolgstrainer.

Neben Heber und Holzweiler muss der 53-jährige Neidhart auf Guiliano Zimmerling (im Training umgeknickt) und David Sauerland (muskuläre Probleme) verzichten. Erolind Krasniqi steht dagegen wieder zur Verfügung.