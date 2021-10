1. FC Köln II: 4 Profis gegen RWE wohl dabei, 7 Ausfälle

Am Samstag (14 Uhr) trifft der 1. FC Köln II auf Rot-Weiss Essen. Dabei haben nicht nur die Essener Personalprobleme.

Rot-Weiss Essen muss in der Regionalliga West nach dem Spiel gegen den SC Wiedenbrück (0:0) die schwerwiegenden Verletzungen von Daniel Heber (Wadenbeinbruch) und Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) verkraften.

Doch auch der Gegner am Samstag, die U21 des 1. FC Köln, kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Zwar werden - wie in den meisten Partien dieser Viertligaspielzeit - wohl die Profs Noah Katterbach, Sava Cestic, Marvin Obuz und Jens Castrop dabei sein, auf der anderen Seite muss Trainer Mark Zimmermann aber auch einige Spieler ersetzen - sieben an der Zahl.

Mischa Häuser, Philipp Höffler, Bilal Ksiouar, Jae-Hwan Hwang, Meiko Sponsel, Joshua Schwirt und Luca Schlax stehen nicht zur Verfügung. Vielleicht ist das auch die Chance für Noel Futkeu. Das Talent wechselte von der Essener Hafenstraße zum FC, konnte aber den endgültigen Durchbruch noch nicht feiern.

Wie auch immer beide Mannschaften beginnen werden, es ist damit zu rechnen, dass es nach vorne geht. Denn Köln und RWE haben bisher die meisten Tore geschossen. Zimmermann betonte bereits gegenüber RS: "Wir haben noch nicht die Stabilität in Umschaltmomenten. Deshalb sind wir auch gezwungen, viel offensiv zu machen."