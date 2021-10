RL West: RWE verlängert mit Mittelfeldspieler

Cedric Harenbrock bleibt Rot-Weiss Essen auch über die Saison hinaus erhalten. Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb am Mittwoch einen neuen Vertrag.

Rot-Weiss Essen hat den Vertrag von Cedric Harenbrock verlängert. Das gab der Verein am Mittwochmittag bekannt. Über die Länge des neuen Vertrags machte der Verein dabei keine Angaben. Man habe sich über eine Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus geeinigt, heißt es. Nach RevierSport-Informationen gilt der Kontrakt bis 2023, bei einem Aufstieg in die 3. Liga verlängert sich das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr.

„Cedi identifiziert sich zu 100 Prozent mit RWE und unseren Zielen. Er hat sich seit Beginn der vergangenen Spielzeit zu einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass er auch seine nächsten Entwicklungsschritte weiter bei uns machen wird“, begründet Essens Sportdirektor Jörn Nowak die Verlängerung mit dem technisch-versierten Offensivmann, der nicht immer nur positive Zeiten an der Hafenstraße erlebt hatte. Im Frühjahr 2018 und Anfang 2019 hatte er sich jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen.

„Seitdem ich bei Rot-Weiss Essen bin, kniet sich Cedi mit all seinem Einsatz voll rein. Als Ideengeber in der Zentrale ist er fester Bestandteil unseres Spiels. Wir sind glücklich, auch weiterhin auf ihn zählen zu können“, freut sich auch RWE-Cheftrainer Christian Neidhart über die Verlängerung.

Harenbrock war 2017 aus der Juniorenabteilung vom Bundesligisten Bayer Leverkusen an die Hafenstraße gewechselt. Nach 18 Einsätzen im ersten Jahr und den beiden Kreuzbandrissen absolvierte Harenbrock seit seinem Wiedereinstieg im Winter 2019 wettbewerbsübergreifend 51 Pflichtspiele für RWE und war an 27 Treffern (zwölf Tore, 15 Vorlagen) direkt beteiligt.

„Die letzten Jahre in Essen waren für mich sehr emotional. Besonders nach den langen Corona-bedingten Einschränkungen merken wir alle auf dem Platz, welche Kraft uns die Unterstützung von den Rängen gibt. Unsere gemeinsame Mission an der Hafenstraße ist noch nicht erfüllt und ich möchte ein Teil von dem sein, was hier entsteht“, zitiert RWE Harenbrock nach der Vertragsunterzeichnung in der Pressemitteilung.