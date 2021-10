RL: Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs mit RWE-Dreh

Die WDR-Kultsendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" hat sich am späten Sonntagabend mit Rot-Weiss Essen beschäftigt. Auch Trainer Christian Neidhart und Willi Lippens kamen zu Wort.

Die Fußball-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im WDR hat am späten Sonntagabend einen Bericht über Rot-Weiss Essen und seine Aufstiegsträume gebracht. Arnd Zeigler, der gleichzeitig auch Stadionsprecher von Werder Bremen ist, schickte am Samstag beim 0:0 gegen den SC Wiedenbrück ein Kamerateam zum Tabellenführer an die Hafenstraße. Das interviewte Fans, RWE-Legende Willi „Ente“ Lippens und Trainer Christian Neidhart.

„Jetzt kommen wir zu einem erfreulichen Thema – und zwar zu Rot-Weiss Essen. Ein Verein, der seit Jahren mühsam darum kämpft, aus der Regionalliga West wieder hochzukommen in den bezahlten Fußball, also sprich in die 3. Liga. Und im Moment hat er eine gute Phase“, moderierte Zeigler der Dreh an.





Und erklärte den Zuschauern unter anderem den 11:0-Sieg gegen Uerdingen aus der Vorwoche. „Sie sind Tabellenführer in dieser stark besetzten Regionalliga West und hatten an diesem Wochenende ein absolutes Spitzenspiel gegen Wiedenbrück und hätten sich da schon ein komfortables Polster verschaffen können.“

Journalist Jannik Schlüter befragte einige Fans zu ihren Aufstiegsträumen: „Ich warte schon seit zehn Jahren auf den Aufstieg“, sagte einer. Ein anderer: „Man muss ja bekloppt sein- welcher Verein in der vierten Liga hat schon 10.000 Zuschauer?“ Lustig war die Aussage eines Jungen, der mit RWE-Schal bekleidet meinte: „Die Blauen gewinnen.“ Das wäre der Gast gewesen. Erst nach Intervention seines erwachsenen Begleiters meinte er: „2:0, denke ich doch für Rot-Weiss.“

So kam es dann nicht. Dennoch führt RWE die Tabelle in der Regionalliga West nach zehn Spieltagen weiter an. Das macht auch Trainer Christian Neidhart Mut: „Wir sind immer noch Tabellenführer. Ich glaube, dass der Weg geebnet ist und dass wir jetzt das Ding auch durchziehen müssen.“ Das sah auch Arnd Zeigler so: „Also Rot-Weiss Essen (ist) auf einem guten Weg. Hat ein Spiel weniger und könnte auf sechs Punkte davonziehen vor dem Wuppertaler SV und vor Fortuna Köln“, sagte er in seiner Sendung. „Aber es wird eine harte Saison und es sind nach wie vor viele Mannschaften, die oben dran sind.“

Auch der inzwischen 75-Jährige Willi „Ente“ Lippens hofft in einem Beitrag endlich auf den Aufstieg für seinen Verein: „Es ist alles möglich in diesem Jahr. Vor allen Dingen in meinem Alter, wenn man kurz vor dem Abnippeln ist, wäre es schön, wenn es nochmal aufwärts geht.“