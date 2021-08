KFC Uerdingen: Klub hofft, den Neunpunkte-Abzug zu verhindern

Der Stammverein des KFC Uerdingen hat Insolvenz anmelden müssen. Nun hat sich der Insolvenzverwalter gemeldet.

Seit dem 3. August ist klar: Der Stammverein des KFC Uerdingen muss Insolvenz anmelden, trotzdem möchte der Traditionsklub in der Regionalliga West an den Start gehen.

Laut Regularien werden dem KFC in der kommenden Saison aufgrund des Insolvenzantrages neun Zähler abgezogen, doch die Uerdinger hoffen, dass sie das verhindern können.

Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Christoph Niering bestellt, ihn unterstützen werden Rechtsanwalt André Dobiey und Rechtsanwalt Eberhard Stock. Stock betonte mit Blick auf den drohenden Punktabzug in einer Mitteilung des Vereins: "Sportlich wurde ja bereits die vorherige Spielbetriebs-GmbH in der letzten Saison für das finanzielle Scheitern bestraft. Die Insolvenz des e.V. ist eine unmittelbare Folge der GmbH-Insolvenz und von diesem nicht in eigener Verantwortung verursacht worden, so dass eigentlich kein Anlass für eine neuerliche verbandsrechtliche Bestrafung bestehen sollte“.

Der Spielbetrieb ist vorerst gesichert Das Ziel der Uerdinger in den kommenden Monaten ist klar. Spätestens bis zum Ende der Winterpause ist geplant, den Traditionsverein über einen Insolvenzplan zu entschulden und dauerhaft zu sanieren. „Über das Insolvenzplanverfahren können alle finanziellen Probleme der Vergangenheit abschließend und endgültig geregelt werden, so dass der Verein in Zukunft schuldenfrei fortgeführt werden kann“, erklärt Niering – „idealerweise zeitgleich mit der Rückkehr in die heimische Grotenburg“.

Bis dahin sei der Spielbetrieb der ersten Mannschaft in der Regionalliga und der Jugendmannschaften wie etwa der A-und B-Jugend in der Niederrheinliga gesichert.

In der Meldung erklärt der Verein, dass sämtliche laufenden Einnahmen aus Sponsoring, Zuschauereinnahmen, Spenden oder dem Verkauf von neu anzuschaffenden Fanartikeln ausschließlich der Fortführung des Vereins zu Gute kommen werden. „Gerade gegenüber Sponsoren wird diese Zweckbindung ausdrücklich von uns in den jeweiligen Verträgen bestätigt werden“, so Niering, der damit klarstellt, dass diese Einnahmen nicht für die Abfindung der Insolvenzgläubiger verwendet werden.

Abschließend appelliert Dobiey an das Umfeld der Krefelder: "Damit der Neustart gelingt, wird der KFC jetzt mehr denn je den Rückhalt seiner Fans, seiner Sponsoren und Förderer brauchen. Auch falls es sportlich schwierig wird. Hier zählt jede Dauerkarte, jede Bande und jede Unterstützung."

Parallel prüft das Insolvenzteam, ob und welche Vermögensgegenstände, die den Zeitraum bis zur Insolvenz betreffen, noch zu realisieren sind. „Diese Mittel werden dann zur Finanzierung des Verfahrens und der Zahlung einer etwaigen Quote an die Insolvenzgläubiger verwendet werden“, erklärt Dobiey, der davon ausgeht, dass das Insolvenzgutachten seines Kollegen Niering spätestens Ende September dem Insolvenzgericht vorgelegt werden wird und das Gericht dann zum 01.10.2021 die formelle Eröffnung des Verfahrens beschließen wird.