Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat am Donnerstagabend einen beeindruckenden 4:1-Testsieg am Bieberer Berg gegen Kickers Offenbach eingefahren.

2051 Zuschauern waren an den Bieberer Berg gepilgert, um das Duell der beiden großen in der Regionalliga versunkenen Traditionsklubs Kickers Offenbach und Rot-Weiss Essen live im Stadion zu beobachten.

RWE behielt mit 4:1 die Oberhand und dominierte den OFC - eine beeindruckende Leistung der Essener gegen ein echtes Spitzenteam der Südwest-Staffel, das dieselben Ambitionen wie die Essener hat.

RevierSport hat sich am Freitagmittag nach der Essener Trainingseinheit in Hessen mit RWE-Trainer Christian Neidhart unterhalten. Am Freitagabend geht es für Rot-Weiss zum Benefizspiel für die Flutkatastrophen-Opfer beim Westfalenligisten FC Iserlohn weiter. RevierSport ist dann, wie gewohnt, wieder mit einem Liveticker vor Ort.

Christian Neidhart, nach dem 4:1 gab es von allen Seiten Lob für RWE. Gab es dieses von Ihnen auch an die Spieler?

Die Jungs haben das über weite Teile des Spiels gut gemacht. Wir wollen immer unsere Art Fußball zu spielen weiterentwickeln. Wir haben am Donnerstagabend ein richtig gutes Spiel gesehen. Ich habe am Freitag in der Offenbacher Presse gelesen, dass das der Tiefpunkt der Vorbereitung des OFC war. Wir haben dem Gegner deutlich gezeigt, dass sie mit ihrem Anlaufverhalten gegen uns bestraft werden. Wir hatten immer eine Lösung und haben auch die Konter gut zu Ende gespielt. Wenn die Spieler des OFC nach der Begegnung mit unseren Jungs sprechen und ihnen sagen, dass sie sehr überrascht von unserer Spielstärke waren, dann gibt das unseren Jungs ein gutes Gefühl.

Sie haben wieder mit der ersten Elf vom Emmen-Spiel angefangen. Kristallisiert sich langsam eine erste Elf heraus?

Das ist noch zu früh. Wir werden am Freitag mit den Spielern in Iserlohn antreten, die in Offenbach nicht gespielt haben. Gegen den ETB und Verl werden wir auch noch einmal etwas anderes ausprobieren. Zum Beispiel, so viel kann ich verraten, mal mit einer Doppelspitze Engelmann/Janjic agieren. Dann haben wir noch die Generalprobe gegen Verl. Danach haben wir ein Gesamtpaket der Testspiele und der Vorbereitung beisammen und einen guten Eindruck. Erst dann werden wir uns überlegen, wie und mit wem wir die erste Liga-Aufgabe in Bonn angehen.

Was erwarten Sie am Freitag in Iserlohn?

Einen professionellen Auftritt unserer Jungs und ein ordentliches Spiel für die Zuschauer. Das wird für uns nicht einfach, denn auch ein Westfalenligist kann guten Fußball spielen. Klar ist aber auch, dass wir aber in so einem Spiel die Oberhand behalten wollen.

Die Statistik zum Spiel:

OFC: Flauder (46. Richter) - Breitenbach (46. Vetter), Zieleniecki (66. Chana), Karbstein (81. Zengin), Marcos (81. Moreno) - Okungbowa (66. Andacic) - Hermes (46. Ramaj), Huseinbasic, Deniz (66. Bojaj), Firat (46. Stark) - Soriano (56. Bozic)

RWE: Davari - Plechaty (74. Heim), Heber, Langesberg (81. Kaiser), Herzenbruch (46. Schumacher) - Dürholtz (81. Kefkir), Grote (74. Rios Alonso) - Holzweiler (74. Voelcke), Harenbrock (63. Krasniqi), Young (74. Eismann) - Engelmann (63. Janjic).

Schiedsrichter: Ulbrich (Büdingen).

Zuschauer: 2051.

Tore: 0:1 Young (2.), 0:2, 0:3 Engelmann (16., 62.), 1:3 Chana (78.), 1:4 (84.).

Gelbe Karten: Ramaj / Langesberg.