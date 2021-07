RWE: So starteten Condé, KG, Pronichev und Co. in die Saison

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen haben im Sommer 15 Spieler verlassen. Wir haben mal nachgeschaut, wie die ersten Liga-Einsätze für die Ex-Essener verliefen.

14 von 15 RWE-Abgängen - nur Leon Brüggemeier ist noch ohne Verein - sind bereits bei neuen Klubs unter Vertrag. Für einige von ihnen standen am Wochenende die ersten Pflichtspiel-Einsätze auf dem Programm. So in der 3. Liga, Regionalliga Nordost und Regionalliga Bayern - eine Übersicht.

3. Liga: Amara Condé, der zwei Jahre in Essen verbrachte, kam am vergangenen Wochenende am 1. Spieltag der 3. Liga zum Einsatz. Beim 2:0-Auswärtssieg des 1. FC Magdeburg beim SV Waldhof Mannheim spielte Condé unter Ex-RWE-Trainer Christian Titz 90 Minuten durch und war ein Aktivposten im FCM-Spiel. Er zog im offensiven Mittelfeld gemeinsam mit dem ehemaligen MSV-Spieler Connor Krempicki die Fäden.

90 Minuten auf dem Rasen stand auch der zweijährige RWE-Kapitän Marco Kehl-Goméz. Bei der Nullnummer von Türkgücü München beim SC Verl bildete "KG", wie er gerufen wird, eine Doppelsechs mit Paterson Chato.

Der Dritte Essener im Bunde, der RWE in Richtung 3. Liga verließ, muss auf seinen Einsatz für den neuen Verein noch warten. Alexander Hahn ist nach seinem Innenbandriss noch kein Thema beim FC Viktoria Berlin. Der Aufsteiger behielt ohne Hahn mit 2:1 im Viktoria-Duell gegen den Gast aus Köln die Oberhand.

Regionalliga Nordost: Enttäuschend verlief die Pflichtspiel-Premiere für Maximilian Pronichev und Jonas Hildebrandt. Mit großen Ambitionen ist der von Claus-Dieter "Pele" Wollitz geführte FC Energie Cottbus in die Saison gestartet. Vor 4600 Zuschauern im heimischen Stadion der Freundschaft musste sich der FC Energie zum Start mit einem 1:1-Remis gegen den FSV Luckenwalde begnügen. Immerhin positiv für die Ex-Essener: Pronichev spielte 81 Minuten hinter den Spitzen durch und bereitete das 1:1 von Erik Engelhardt vor. Jonas Hildebrandt war im zentralen Mittelfeld über 90 Minuten aktiv.

Regionalliga Bayern: Joshua Endres kam am Wochenende beim 0:0 des TSV Aubstadt 30 Minuten zum Einsatz. Am 1. Spieltag bei der Nullnummer gegen Unterhaching spielte Endres nicht. Felix Weber verbuchte derweil zwei Kurzeinsätze für die Spielvereinigung Bayreuth. Beim 4:0-Erfolg gegen TSV Rain/Lech kam der Innenverteidiger acht und beim 5:0-Sieg gegen Greuther Fürth II 21 Minuten für seinen neuen Klub zum Einsatz.