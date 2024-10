Wenige Tage nach dem Rücktritt von Damian Apfeld beim ETB Schwarz-Weiß Essen gibt es in der Oberliga Niederrhein den nächsten Trainerwechsel.

Am Sonntag, 3. November (14 Uhr), steht am 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein das Spiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und Germania Ratingen 04/19 an. Und: Beide Mannschaften werden mit einem neuen Trainer auf der Bank antreten.

Nach dem Rücktritt von Damian Apfeld beim ETB und der Nachfolger-Lösung durch Apfelds bisherigen Co-Trainer Julian Stöhr - RevierSport berichtete - hat nun der nächste ETB-Gegner die Reißleine gezogen und seinen Coach vor die Tür gesetzt.

Wie RevierSport am Mittwochabend (30. Oktober) erfuhr, hat Ratingens Boss Jens Stieghorst seinem bisherigen Trainer Christian Dorda mitgeteilt, dass er ab sofort nicht mehr für die Oberliga-Mannschaft der Germania verantwortlich ist.

"Ja, das kann ich bestätigen. Ich fühle mich natürlich aktuell nicht so toll. Eine Freistellung ist nie eine schöne Sache, gehört aber auch zum Geschäft", bestätigte der 35-jährige Dorda am Mittwochabend gegenüber RS sein Ratingen-Aus.

Germania Ratingen wollte oben anklopfen, unter anderem hatte der Verein auch Sven Kreyer von Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet und seine großen Ambitionen somit unterstrichen. Doch nach zwölf Spielen stehen gerade einmal 17 Punkte auf dem Ratinger Konto. Satte zwölf Zähler liegt die Germania hinter Spitzenreiter Spielvereinigung Schonnebeck zurück.

Germania Ratingen 04/19: Peter Radojewski übernimmt

"Natürlich weiß ich auch, dass wir hinter den Erwartungen hinterherhinken. Das hat Gründe. Wir haben viele individuelle Fehler in den jeweiligen Spielen begangen. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir noch die Kurve gekriegt hätten. Aber das zählt nicht mehr. Ich gehe auch nicht im Groll. Ich habe mich noch bei der Mannschaft verabschiedet und wünsche den Jungs sowie dem Verein alles Gute für die Zukunft", sagte Ex-Profi Dorda, der zuvor Co-Trainer bei der SSVg Velbert war.

Dordas Nachfolger steht auch schon fest: Nach RevierSport-Informationen wird Peter Radojewski, der zu Beginn der Saison nach nur wenigen Wochen bei der SSVg Velbert hinschmiss, den Posten übernehmen. Somit kommt es am Sonntag am altehrwürdigen Essener Uhlenkrug nicht wie vermutet zum Trainer-Duell Apfeld vs. Dorda, sondern Stöhr gegen Radojewski.