Königstransfer Marvin Pourié gab bei der 1:3-Niederlage gegen den VfL Bochum II sein Debüt für Rot Weiss Ahlen. Mit dem Traditionsverein hat er sich große Ziele gesteckt.

Am Mittwoch (23. Oktober) unterschrieb Marvin Pourié seinen Vertrag bei Rot Weiss Ahlen, am Sonntag (27. Oktober) feierte er gegen den VfL Bochum II gleich sein Debüt in der Startelf. Doch auch der 33-jährige Stürmer konnte nicht verhindern, dass sein Team mit 1:3 (0:3) verlor.

Dabei trat Pourié sofort als Torschütze in Erscheinung, er erzielte den Anschlusstreffer zum 1:3 per Elfmeter. Ansonsten agierte der Angreifer, der unter anderem beim FC Schalke ausgebildet wurde und auf 165 Einsätze in der 3. Liga und 34 Spiele in der 2. Bundesliga für Klubs wie den SV Meppen, den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern kommt, eher unglücklich und vergab früh eine Möglichkeit zur Führung.

Nach seiner Premiere für RWA lobte er den Gegner, sah aber auch positive Ansätze bei seiner Mannschaft: "In der zweiten Halbzeit sind wir nur auf die zweiten Bälle gegangen und über die Mentalität gekommen, was diesen Verein auch auszeichnet. Wir haben gut gespielt in Phasen. Durch die zweiten Bälle haben wir Bochum teilweise in die eigene Hälfte gedrängt. Keine Frage, Bochum hat es spielerisch besser gelöst als wir. Nichtsdestotrotz wurden wir gefährlicher in vielen Situationen, Bochum hat es nicht zu Ende gespielt. Da haben wir natürlich Glück gehabt."

Am kommenden Freitag (Freitag, 1. November, 19 Uhr) wartet der SV Lippstadt, der wie Ahlen in der vergangenen Saison aus der Regionalliga abgestiegen ist. "Das, was wir in der zweiten Halbzeit gegen Bochum gezeigt haben, müssen wir nächste Woche in beiden Halbzeiten gegen Lippstadt zeigen. Und das über die ganze Saison. Wenn wir auf die zweiten Bälle gehen und eine gewisse Konstanz reinbekommen, dann kommt das Fußballerische automatisch", meinte Pourié, für den RWA die bereits 17. Station seiner Profi-Laufbahn ist.

Ich bin mit großen Zielen nach Ahlen gekommen und die werden wir auch am Ende der Saison erreichen. Marvin Pourié

Mit Rot Weiss Ahlen will der Drittliga-Torschützenkönig der Saison 2018/19 nochmal richtig angreifen: "Mich interessieren nicht meine Worte oder Erfolge von gestern. Ich bin mit großen Zielen nach Ahlen gekommen und die werden wir auch am Ende der Saison erreichen." Und das nicht nur in der Oberliga. Langfristig strebt der 33-Jährige mit dem Traditionsverein wieder die Rückkehr in den Profifußball an. "Wir kriegen die Mannschaft auch dahin, dass sie den gleichen Traum hat, und mit dem letzten Atemzug dafür kämpft, das zu erreichen."

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, aktuell liegen die Ahlener nämlich nur auf Platz zehn in der Tabelle. Der Rückstand auf die U21 des VfL Bochum, die an der Tabellenspitze thront, beträgt bereits acht Punkte. Von einem möglichen Aufstieg in dieser Saison zu träumen, scheint utopisch.

Pourié, der im etwa 20 Kilometer von Ahlen entfernten Werne lebt und aufgewachsen ist, sieht dennoch großes Potenzial beim einstigen Zweitligisten: "Hier entsteht etwas und ich möchte einen riesigen Teil dazu beitragen."