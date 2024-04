Der SV Schermbeck hat mit einem 0:4 am Freitagabend ihre achte Niederlage in Folge kassiert. Trainer Sleiman Salha spricht von einer deprimierenden Phase.

In der Oberliga Westfalen sieht es für den SV Schermbeck seit Wochen nicht gut aus. Nach einer guten Hinrunde musste der Klub nun die achte Niederlage in Folge einstecken. Am Freitagabend verloren die Schermbecker zum Start in den Spieltag mit 0:4 gegen die SpVgg Erkenschwick.

Die Anfangsphase gefiel Cheftrainer Sleiman Salha jedoch gut: "In den ersten 25 Minuten haben wir mit dem Ball und gegen den Ball eine richtige Oberliga-Mannschaft gesehen."

Der SVS-Coach wirkte auf der Pressekonferenz nach der Partie ratlos. Eine kleine Erklärung versucht er dennoch zu geben: "Wir haben momentan extrem viele individuelle Fehler drin."

Wie man aus diesem Tief herauskommt, wisse der 35-Jährige selbst nicht, nimmt die Lage aber mit Humor: "Günther hat gesagt, einfach mal einen saufen gehen - ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen mehr trainieren."

Diese Phase ist extrem bitter für uns und die muss man jetzt irgendwie überstehen und abwenden. Sleiman Salha

Im restlichen Saisonverlauf möchte Salha noch einen Sieg holen, um die gute Hinrunde nicht völlig in Vergessenheit geraten zu lassen: "Wir müssen noch mehr trainieren, um vielleicht nächste Woche mal wieder einen Sieg zu holen. Diese Phase ist extrem bitter für uns und die muss man jetzt irgendwie überstehen und abwenden. Wir brauchen jetzt einfach einen Sieg, um die Saison ins Ziel zu bringen und mit einem positiven Gefühl zu beenden."

In den Anfangsminuten zeigte sich die Truppe von Sleiman Salha mutig und dominierte den Ballbesitz. Das Tor blieb trotz der guten Phase allerdings aus: "Dass wir das Tor, in dieser Phase in der wir sind, nicht machen ist unglaublich bitter. Das hätten wir gebraucht."

Das 0:1 (35.) fiel dann durch ein Eigentor. Nach der Pause drehte Erkenschwick auf und traf zwei Mal den Pfosten. Das 0:2 resultierte erneut aus einem Schermbecker Fehler: "Wir hatten dann wieder Abstimmungsprobleme. Dann steht es 0:2 und die Köpfe sind ganz schnell unten."

Von dort an dominierten die Gäste das Spiel und erhöhten in der 56. und 78. Minute auf 4:0. "Ich möchte meiner Mannschaft in Gänze keinen Vorwurf machen. Ich möchte ihnen in einzelnen Situationen, in denen wir einfach nicht da sind, einen Vorwurf machen."

Nächste Woche ist der SV Schermbeck bei den Sportfreunden Siegen zu Gast. Für die SpVgg Erkenschwick geht es gegen TuS Ennepetal.