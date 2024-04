SpVg Schonnebeck: Brandner überragt beim 5:1-Derbysieg - Aufstieg im nächsten Jahr?

Beim 5:1-Sieg der SpVg Schonnebeck im Lokalderby gegen den ETB SW Essen war Schonnebecks Robin Brandner an allen Treffern seiner Mannschaft direkt beteiligt.

Die SpVg Schonnebeck gewann nach dem 6:2-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel gegen den ETB SW Essen und triumphierte am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 5:1. Schonnebecks Robin Brandner avancierte mit einem Dreierpack und zwei Vorlagen zum Matchwinner.

Gegen den ETB gingen die „Schwalben” nach einem Zuspiel von Brandner auf Calvin Küper in der 28. Minute in Führung. Nachdem der ETB zwischenzeitlich ausgleichen konnte, stellte Brandner in der 42. Minute die erneute Führung her. In den ersten 20 Minuten des zweiten Durchgangs spielten sich die Schonnebecker dann in einen regelrechten Rausch.

Zuerst erhöhte Brandner in der 60. Minute nach einem Steilpass auf 3:1, ehe er nur zwei Minuten später per Traumtor den Dreierpack schnürte. Nach einem hohen Ball in die Spitze von Küper nahm Brandner den Ball sehenswert an und schoss den Ball noch sehenswerter aus der Luft über ETB-Keeper Michele Cordi zum 4:1 ins Tor. Beim Treffer zum 5:1 durch Tim Kuhlmann in der 66. Minute gab Brandner dann seinen zweiten Assist, ehe er drei Minuten später unter Standing Ovations der Fans das Feld für Mitspieler Conor Tönnies räumte.

„Wir waren von Anfang an heiß und sind gut gestartet. Nach dem Gegentor haben wir uns kurz geschüttelt und haben einfach weitergemacht. Das Tor kurz vor der Halbzeit kam zum richtigen Zeitpunkt und dadurch sind wir mit einem mentalen Vorteil in die zweite Halbzeit gestartet”, erklärte Brandner. „Der Rest kam von alleine. Ich habe mit drei Schüssen drei Tore erzielt, aber solche Tage hat man mal und in einem Derby ist das natürlich noch geiler.”

Durch den Erfolg im Derby kletterte Schonnebeck in der Tabelle auf Rang zwei, jedoch hat der Verein keinen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt und wird somit nicht aufsteigen. Für die Fans des Vereins ist das zwar eine traurige Nachricht, jedoch will Schonnebeck auch in der nächsten Saison oben mitspielen.

Wir können zwar in diesem Jahr nicht aufsteigen, dafür aber im nächsten. Robin Brandner

„Der Verein hat uns darüber informiert. Anfangs war es erstmal ein komisches Gefühl und hat uns vielleicht ein bisschen den Stecker gezogen, aber nachdem wir uns ausgesprochen haben, war alles wieder okay”, erklärte Brandner. "Wir können zwar in diesem Jahr nicht aufsteigen, dafür aber im nächsten. Sportlich hat die Entscheidung keine Auswirkungen auf uns gehabt.”

Wenn Schonnebeck in der kommenden Saison den Aufstieg in die Regionalliga anvisiert, kann Cheftrainer Dirk Tönnies weiter auf die Dienste von Brandner bauen. „Ich habe meinen Vertrag verlängert und werde nächstes Jahr weiterhin für Schonnebeck spielen”, verriet der Dreierpacker.

