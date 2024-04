Oberliga Westfalen: Lübbers will mit Sieg in Erkenschwick für "Vorentscheidung" sorgen

Die SF Lotte setzten sich am Mittwochabend gegen Westfalia Rhynern mit 3:0 durch. Die Elf von Trainer Lübbers hat im Kampf um die Meisterschaft nun alles in der eigenen Hand.

Am Mittwochabend gewannen die SF Lotte ihr Nachholspiels des 18. Spieltags gegen Westfalia Rhynern mit 3:0. Damit steht die Elf von Trainer Fabian Lübbers wieder an der Spitze der Oberliga Westfalen.

Lübbers freute sich nach dem Spiel über den zweiten Sieg in Folge. Die Sportfreunde sind zudem seit sieben Spielen ungeschlagen. "Am Ende ist es für uns ein sehr guter Tag, an dem wir verdient gewonnen haben", erklärte der 32-Jährige.

Ende Februar musste Lotte eine kleine Schwächephase hinnehmen, als man gegen Rheine, Türkspor und Gievenbeck nur einen Punkt holte. Lübbers erzählt, dass es zwar keine Nervosität innerhalb der Mannschaft gab, man sich aber in einer "ungewohnten Situation im Vergleich zur Hinrunde" befand. "Man muss aber auch sagen, dass wir auch eine sehr gute Hinrunde gespielt haben."

Diese Schwächephase scheint nun überstanden zu sein, was auch der Trainer erkennt: "Wir sind jetzt wieder da, wo wir in der Hinrunde auch waren." Mit der Tabellenführung im Rücken haben die Sportfreunde von nun an alles in der eigenen Hand.

Lübbers spricht über Verfolger

Der Lotte-Trainer sieht seine engsten Konkurrenten in Türkspor Dortmund (zwei Punkte Rückstand) und dem ASC 09 Dortmund (drei Punkte Rückstand). Vor allem über Türkspor verlor der Trainer positive Worte.

Die haben in der Hinrunde schon richtig guten Fußball gespielt, da haben nur die Ergebnisse nicht gestimmt. Fabian Lübbers

Am 31. Spieltag treffen die beiden Stadtrivalen noch aufeinander, was für Lotte von Vorteil ist. "Uns ist es vom Prinzip her egal", erzählte er bezüglich der Frage, wer der ärgste Verfolger sei.

Schon am Sonntag wird Lotte auf den entferntesten der Aufstiegskandidaten treffen. Um 15:15 Uhr spielen die Sportfreunde in Erkenschwick (sieben Punkte Rückstand). Dort könnte man einen ersten Konkurrenten um die Meisterschaft ausschalten.

Ein Sieg am Sonntag, "wäre schon eine Art Vorentscheidung zu unseren Gunsten." Bei einem Dreier der Sportfreunde wären es dann nämlich schon zehn Punkte Vorsprung. Bei dann sechs übrigen Spieltagen eine fast unmögliche Aufgabe für Erkenschwick.

Auf der anderen Seite muss man Erkenschwick Respekt zollen. Sie spielen eine sehr gute Rückrunde und haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Fabian Lübbers

Kapitän fehlt rotgesperrt

Nach seiner Roten Karte gegen Rhynern wird Kapitän Fatlum Elezi in den nächsten Wochen fehlen. Man könne ihn zwar nicht eins-zu-eins ersetzen, doch der breite Kader gibt dem Lotte-Trainer Hoffnung, dass man den Verlust kompensieren kann: "Ich bin mir sicher, dass die Jungs das auffangen werden."