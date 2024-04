Der SC St. Tönis und Trainer Bekim Kastrati werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

In welcher Liga der SC St. Tönis in der kommenden Saison antreten wird, ist noch nicht klar. 27 Punkte hat der Klub in der Oberliga Niederrhein auf dem Konto, was in der Summe Platz zwölf ergibt. Der Abstand zur kritischen Zone beträgt momentan drei Punkte.

Was aber seit Mittwochmittag, 3. April, klar ist, ist, dass Bekim Kastrati Cheftrainer bleibt. "Der aktive und offensive Spielstil, welchen wir unter Bekim spielen, entspricht genau der Art und Weise, wie wir zukünftig in St. Tönis den Fußball interpretieren möchten", sagte der Sportliche Leiter Holger Krebs in einer Vereinsmitteilung.

Mit 36 geschossenen Toren stellt er SC St. Tönis die beste Offensive im unteren Tabellendrittel der Oberliga Niederrhein. Erfolgreichster Schütze ist Julian Andres Suaterna, der bereits achtmal einnetzen konnte.

Auch Achim Lemmen, Leiter Verwaltung und Finanzen, begrüßte die Personalie auf der Trainerbank: "Bekim gehört einfach nach St. Tönis. Dies haben die gemeinsamen Jahre vor der knapp zweijährigen Unterbrechung und gerade auch die aktuelle Saison klar aufgezeigt. In einer schwierigen Situation hat er das Team übernommen und es kontinuierlich verbessert."

St. Tönis mit wichtigem Sieg gegen Kleve

In der Liga geht es für St. Tönis nun darum, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern und so auch sportlich für die kommende Saison Klarheit zu schaffen. Der 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kleve am vergangenen Spieltag war dahingehend ein enorm wichtiger Schritt. Anstatt sechs Punkte hinter Kleve zu stehen, liegt St. Tönis nun gleichauf.

Als nächstes steht für den SC nun am Sonntag, 7. April, 15:30 Uhr, das Auswärtsspiel beim FC Büderich an. Mit einem Sieg könnte St. Tönis bis auf zwei Punkte an den Tabellenneunten heranrücken. Die restlichen Gegner bis zum Saisonende heißen: VfB Hilden, SC Union Nettetal, SV Sonsbeck, TSV Meerbusch, Adler Union Frintrop, ETB Schwarz-Weiß Essen, Mülheimer FC und Germania Ratingen. Ratingen und der ETB haben, wie auch der KFC Uerdingen, die Lizenz für die Regionalliga West beantragt.