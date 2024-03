Der Mülheimer FC stoppt den Lauf von Tabellenführer Baumberg und gewinnt verdient mit 3:2. Für den stolzen Trainer Ahnet Inal keine Überraschung.

Nach langem Zittern folgte nach 100 gespielten Minuten der erlösende Abpfiff: Der Mülheimer FC brachte seinen Vorsprung gegen die Sportfreunde Baumberg über die Zeit und dem Tabellenführer der Oberliga Niederrhein die erste Pleite nach fünf Siegen in Serie bei.

So konnte der Aufsteiger aus Mülheim mit dem 3:2-Heimsieg seinerseits eine Serie verlängern: Im Jahr 2024 ist der MFC im Ruhrstadion ungeschlagen, zum vierten Mal in Folge gab es für die Mannschaft von Ahmet Inal vor heimischem Publikum Punkte.

Und den Dreier verdiente sich der Klub aus Mülheim auch komplett, wie schon im Spiel zuvor gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen (2:2) führte Mülheim zur Pause bereits mit 2:0. Obinna Bryan Asagwara (28.) und Harding Mac Stuell Beira mit einem sehenswerten Treffer (40.) waren die Torschützen.

„Die Moral, die wir im Moment zeigen – das sind alles diese Bonusspiele, in denen wir die Punkte holen – ist natürlich brutal“, freute sich Trainer Inal nach dem dritten Heimsieg des Jahres, den auch sein Gegenüber Salah El Halimi als verdient bezeichnete. Gerade von der mentalen Stärke seiner Mannschaft zeigte sich Inal begeistert. „Ich weiß, wie sehr die Jungs das möchten, wie sehr die Zuschauer das möchten. Die Jungs arbeiten Woche für Woche sehr gut und haben den Abstiegskampf in den Spielen auch voll angenommen.“

Ich bin sehr stolz, was die Jungs abliefern, auch wenn es heute nochmal spannend wurde. Und dass wir heute oder auch gegen ETB mithalten können, ist einfach geil. Ahmet Inal

Nach dem Seitenwechsel wechselte Baumberg doppelt, dennoch gehörten die ersten Aktionen wieder den Hausherren, die das 3:0 durch Anil Yildirim folgen ließen. Inal erklärte: „Wir wollten unbedingt in den ersten Minuten den Ball abfangen und sehr schnell umschalten, das haben wir gut hinbekommen. Die Jungs haben 60, 70 Minuten voll durchgepowert gegen den besten Oberligisten, dass irgendwann die Kräfte ausgehen, ist normal.“

Mit dem starken Heimspiel-Lauf hat sich der MFC vor der spielfreien Woche wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesichert und hat noch alles in der eigenen Hand. „Ich bin sehr stolz, was die Jungs abliefern, auch wenn es diesmal nochmal spannend wurde. Und dass wir heute oder auch gegen ETB mithalten können, ist einfach geil“, sagte ein begeisterter Cheftrainer. Für Inal kommen diese Erfolge nicht von ungefähr: „Ich denke, dass wir uns das hart erarbeitet haben. Wir spielen guten Fußball und der Sieg gegen den Tabellenführer ist kein One-Hit-Wonder.“

Für den Mülheimer FC, der zumindest vorübergehend ans sichere Ufer sprang, geht es in eine Pflichtspielpause, am 26. Spieltag hat der Klub spielfrei. Das nächste Punktspiel ist eine Partie beim nächsten Spitzenteam. Am 14. April (15 Uhr) muss der Aufsteiger zum Tabellenzweiten Germania Ratingen. Eine Woche zuvor testet der Oberligist bei Bezirksligist Germania Wuppertal.