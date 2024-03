Sportlich läuft beim 1. FC Kleve aktuell nichts zusammen. Dennoch haben Philipp Divis, Diwan Duyar und Henry Heynen ihren Vertrag am Bresserberg verlängert.

Der 1. FC Kleve steckt in der Oberliga Niederrhein seit geraumer Zeit in einer echten Krise. Spielte man zu Beginn der Saison noch in der oberen Tabellenhälfte mit, so gab es in den letzten 14 Partien nur noch einen einzigen Sieg. Die Konsequenz: Der Absturz auf Platz 14 und hinein in den Abstiegskampf.

Doch in dieser schwierigen Zeit haben sich nun drei Spieler zum Verein bekannt: Philipp Divis, Diwan Duyar und Henry Heynen werden über den Sommer hinaus am Bresserberg bleiben, das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Innenverteidiger Divis wechselte erst im Sommer von Landesligist PSV Wesel in die Oberliga nach Kleve und zählte bei seinem neuen Klub schnell zu den Stammkräften. In der bisherigen Saison verbuchte der 25-Jährige 19 Einsätze in der Liga (ein Tor).

Zwei Eigengewächse bleiben

Auch Diwan Duyar gehört zu den Stammspielern unter Umut Akpinar. Der 20-jährige Angreifer stammt aus der eigenen Jugend und absolvierte in der vergangenen Spielzeit seine erste volle Saison in der Oberliga. Damals gelangen ihm fünf Treffer in 35 Einsätzen. In dieser Spielzeit steht er aktuell bei 20 Spielen und zwei Toren.

Der Dritte im Bunde ist ebenfalls ein Eigengewächs: Henry Heynen begann die laufende Saison noch bei der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga, wo er sich mit acht Toren und fünf Assists in 16 Partien in den Vordergrund spielte. Mittlerweile zählt der 19-jährige Mittelfeldspieler zur ersten Mannschaft, wo er bereits auf neun Einsätze kommt, aber noch auf seinen ersten Treffer wartet. Für diesen hat er in Kleve aber nun mindestens bis zum Ende der nächsten Saison Zeit.

Geht es nach Umut Akpinar, dann dürfte das mit dem ersten Tor aber gerne auch deutlich früher gelingen, denn genau dort hat der Coach das aktuell größte Problem seiner Mannschaft ausgemacht: "Wir machen die Dinger im Moment nicht rein. Das ist einfach der Punkt." Die nächste Chance, vor dem Tor ein anderes Gesicht zu zeigen, bietet sich seiner Mannschaft schon am Mittwochabend (20 Uhr) zu Hause gegen den TVD Velbert.