Der KFC Uerdingen und Marcus John sind zu Wochenbeginn getrennte Wege gegangen. Besser gesagt: der KFC beurlaubte John. Dieser äußert sich erstmals nach seinem Aus.

Seit dem 1. Juli 2023 war Marcus John als Trainer und Sportchef in Personalunion für den KFC Uerdingen verantwortlich. Am Montag, 26. Februar 2024, beendete der niederrheinische Oberligist die Zusammenarbeit. Durchaus überraschend.

Denn der A-Lizenzinhaber steht mit den Krefeldern immerhin auf Platz vier der Oberliga und im Niederrheinpokal-Viertelfinale (Mittwoch, 6. März, 19 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen. Und das trotz aller Widrigkeiten, mit denen der 49-Jährige beim KFC seit dem 1. Juli 2023 zu kämpfen hatte.

Dass die Uerdingen seit Jahren notorisch klamm sind, überrascht niemanden mehr. Um diese Saison zu Ende spielen und alle Gehälter bis zum 30. Juni 2024 bezahlen zu können, muss der KFC ein Loch von 500.000 Euro stopfen. Nach aktuellem Stand ist nicht einmal die Hälfte der fehlenden halben Million Euro zusammengekommen.

Weiter geht es: Der Vorstandschef Marc Schürmann trat zurück, die Spieler müssen ihren Gehältern immer wieder hinterherlaufen, der KFC musste monatelang in Krefeld herumreisen, um zu trainieren. Und weiter geht die Liste der Widrigkeiten: Wie RevierSport erfuhr, musste John zeitweise mit nur zehn Bällen, die Spieler mit nur einer Trainingsgarnitur, die zum Teil noch durchnässt war, trainieren. Und, und, und. Kurzum: das komplette Gegenteil von Professionalität.

RevierSport fragte beim beurlaubten John nach. "Zu diesen Dingen möchte ich mich gar nicht äußern. Ich will nicht nachtreten. Aber jedem sollte ja bewusst sein, dass du beim KFC als Trainer viel mehr als nur der Coach bist. Irgendwo weiß man, worauf man sich einlässt. Doch dann gibt es doch immer wieder neue, leider negative Entwicklungen", erzählt der ehemalige Trainer und Sportchef des 1. FC Bocholt, der die Münsterländer in die Regionalliga führte.

Und, trotzdem: Der 49-jährige John ist überzeugt davon, dass mit dem KFC in dieser Saison noch so einiges gegangen wäre. "Hilden wird die Lizenz nicht beantragen, bei Baumberg kann ich mir das auch nicht vorstellen. Bleiben also noch Ratingen - und die Mannschaften, die hinter uns liegen. Auf Ratingen haben wir fünf Punkte Rückstand. Da wäre noch einiges drin gewesen. Mit der Mannschaft habe ich sehr gerne zusammengearbeitet. Aber das ist vorbei. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall alles Gute und dass sie das Ding doch noch rocken", erzählt John.

Und dann wäre da noch das Pokal-Highlight gegen RWE. "Das ist echt bitter. Da kommen 10.000 Zuschauer, die Grotenburg wird brennen. Ein geiles Ding. Das tut mir echt weh, dass ich da nicht mehr an der Seitenlinie stehen kann. Aber so ist das Geschäft. Ich denke, dass RWE da kein einfaches Spiel haben wird. Die KFC-Spieler sind schon seit Wochen heiß auf das Spiel."

Und wie geht es für John weiter. "Erst einmal habe ich bis zum 30. Juni 2025 Vertrag beim KFC. Aber natürlich bin ich gesprächsbereit - sowohl für Uerdingen als auch andere Klubs. Am Ende muss man sich einigen."