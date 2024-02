Drittes Spiel, erster Sieg in 2024: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen 3:0-Heimerfolg gegen den SV Sonsbeck gefeiert. Trainer Damian Apfeld trat auf die Euphoriebremse.

1:1 gegen TVD Velbert, 2:2 gegen Union Nettetal und nun ein 3:0-Sieg gegen SV Sonsbeck: Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen in 2024 gestartet.

Das macht aktuell Platz sieben mit 28 Punkten - nur drei Zähler ist der ETB, bei einem Spiel weniger als der aktuell Tabellenvierte, vom KFC Uerdingen entfernt. Platz vier würde für Damian Apfeld und sein Team eine noch bessere Platzierung als in der Saison 2022/2023 bedeuten. Hier wurde der ETB Fünfter - so gut wie seit zwölf Jahren nicht mehr.

Kein Wunder, dass der 37-jährige Apfeld sich nach dem Sieg über Sonsbeck zufrieden zeigte - aber auch auf die Euphoriebremse trat.

"Der Tag fing unglücklich für uns an, da sich Niko Bosnjak beim Aufwärmen verletzt hatte. Wir haben dann aber eine gute erste Halbzeit gespielt. Auf diesem schwierigen Platz hatten wir eine sehr gute Spielanlage. Aber auch Sonsbeck hat eine starke erste Halbzeit gespielt. Man hat gesehen, warum sie schon 29 Punkte auf dem Konto haben. Ihre Qualität konnte man deutlich sehen. Die erste Halbzeit war sehr offen und es gab unglaublich viele Eckbälle auf beiden Seiten", analysierte Apfeld.

Heinrich Losing, Trainer des SV Sonsbeck: "In so einem Spiel ist es enorm wichtig in Führung zu gehen. Die Mannschaft, die vorne liegt, hat auf diesem Platz dann Riesenvorteile. Wir wollten gerade offensiver werden und auswechseln, als wir das zweite Tor bekommen haben. Das darf so natürlich nicht passieren. Das müssen wir besser verteidigen. Ich kann den Jungs aber keinen Vorwurf machen, denn sie haben alles investiert. Uns fehlte in diesem Spiel auch etwas das Spielglück."

Weiter meinte der A-Lizenzinhaber: "In der zweiten Halbzeit war es in den ersten zehn Minuten vogelwild. Das erste Tor durch Mohamed Cissé hat uns dann aber sehr gut getan. Das 2:0 hat dann Sonsbeck den Stecker gezogen. Danach waren wir dominant und konnten den Ball laufen lassen. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach am Ende etwas zu deutlich. Aber wir nehmen das natürlich gerne mit. Nach zwei Unentschieden haben wir einen zu Null-Sieg geholt. Das ist hervorragend. Wir haben jetzt einen ordentlichen Start hingelegt und müssen nächste Woche mit einem Dreier in Meerbusch nachlegen. Der heutige Sieg wird uns viel Stabilität verleihen. Es war eine sehr reife Leistung und ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen."

Die Statistik zum Spiel

ETB SW Essen: Valentine – Dalyanoglu, Lach, Corovic (72. Shavershyan), Leinweber – Gusic, Lucas (86. Sahin) – Cissé (85. Weihmann), Zimmerling (86. Matten), Addai – Kesim

SV Sonsbeck: Holzum – Meier, Elspaß, Schoofs, Leurs – Baek (84. Lu), Terfloth (66. Martens), Pütz (84. Cain), Maas (66. Vrebac) – Geisler, Binn (66. Massold)

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Tore: 1:0 Cissé (53.), 2:0 Kesim (82.), 3:0 Cissé (83.)

Zuschauer: 248