Der KFC Uerdingen ist zu Hause mit 1:4 (0:1) gegen den SC St. Tönis untergegangen. Die Konkurrenz an der Spitze kann nun nachlegen.

Statt vorzulegen und nach der überraschenden 0:2-Pleite der Sportfreunde Baumberg gegen den TSV Meerbusch mit einem Sieg an die Tabellenspitze heranzurücken, macht der KFC Uerdingen die Tür für den Erstplatzierten weiter auf: Im Heimspiel gegen den SC St. Tönis gab es eine 1:4-Pleite.

Dabei legte der KFC gut los, kam früh zu Chancen. Das Tor erzielte jedoch der Underdog: Nach einem Einwurf von Lukas Stiels behauptete Morten Heffungs den Ball und chippte auf den Elferpunkt, wo Maksym Lufarenko nur noch einnicken musste - 1:0 (27.).

Und St. Tönis hätte sofort nachlegen können. Nach 29 Minuten stand KFC-Keeper Robin Udegbe zu weit draußen und Lufarenko versuchte es einfach mal mit einem Distanzschuss. Der klatschte ans Lattenkreuz. So ging es aus KFC-Sicht mit einem 0:1 in die Pause.

Wer nun jedoch auf Besserung hoffte, wurde enttäuscht. Denn nach 55 Minuten stellte Johann Noubissi Noukumo auf 0:2. Er dribbelte sich von links in den Strafraum und schlenzte die Kugel dann aus gut 15 Metern in den rechten Winkel. Eine klasse Aktion.

In der 64. Minute erzielte Daiki Kamo gar das 0:3, indem er Udegbe per Flachschuss tunnelte. Für den KFC sollte Dimitrios Touratzidis noch einmal für Hoffnung sorgen, als er in der 79. Minute auf 1:3 verkürzte.

KFC-Tor wird schnell gekontert

KFC Uerdingen: Udegbe - Päffgen, Shepard, Härtel - Ribeiro, Abel, Simoes Ribeiro, Meißner (68. Touratzidis) - Kenia, Rizzo (57. Weber), Yanagisawa SC St. Tönis: Sell - Withofs, Esposito (81. Krajac), Dohmen, Stiels - Kamo (86. Alexiou), Genda, Heffungs (66. Gerling), Pohlig - Noubissi (71. Nakano), Lufarenko, Tore: 0:1 Lufarenko (27.), 0:2 Noubissi (56.), 0:3 Kamo (64.), 1:3 Touratzidis (79.), 1:4 Nakano (83.) Gelbe Karten: Shepard (43.), Meißner (52.) Zuschauerzahl: 2914

Nur vier Minuten später schlug das Kellerkind jedoch durch Kohei Nakano abermals zurück. Nach einem Konter war Nakano ist auf und davon und legte die Kugel am Ende cool an Udegbe vorbei. Die Entscheidung.

Für den SC St. Tönis ist der überraschende Dreier mit einem Sprung weg vom Tabellenkeller verbunden. Vorerst steht das Team von Trainer Bekim Kastrati auf Platz zwölf.

Der KFC Uerdingen bleibt Dritter und liegt weiter acht Punkte hinter den Baumbergern auf Platz eins. Die haben zudem noch ein Spiel weniger als der KFC, der Tabellenzweite aus Ratingen hat bei vier Punkten Rückstand auf Platz eins gar noch zwei Spiele in der Hinterhand.