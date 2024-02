Der KFC Uerdingen lässt im Aufstiegskampf in der Oberliga Punkte liegen. Gegen den Abstiegskandidaten SF Hamborn 07 kam der KFC nicht über ein Unentschieden hinaus.

Sichtlich enttäuscht zeigte sich KFC Uerdingen-Trainer Marcus John nach dem torlosen Restrunden-Auftakt gegen den Abstiegskandidaten SF Hamborn 07 in der Oberliga Niederrhein.

Der Drittplatzierte war mit dem Ziel von drei Punkten nach Duisburg gefahren, kam nach 90 Minuten jedoch nicht über einen Punkt hinaus: „Am Ende muss man das 0:0 mitnehmen, obwohl wir das nicht wollten. Wir wollten das Spiel bis zum Schluss gewinnen.“

Die erste Hälfte gehörte zwar den Gästen, bis auf ein Abseitstor wurde der KFC jedoch nicht ausreichend gefährlich. Deswegen brachte der 49-Jährige mit Gianluca Rizzo und Dimitrios Touratzidis in der zweiten Hälfte zwei Stürmer.

Trotz der Offensivpower waren es die Hausherren, die nach dem Seitenwechsel das Heft in die Hand nahmen und die Blau-Roten kaum zum Abschluss kommen ließen. „Man weiß nie, wie man aus der Pause kommt. Wir wollten Fußball spielen auf dem Platz und wenn das nicht möglich ist, müssen wir kämpfen. Das haben wir in der ersten Halbzeit gut gemacht, aber in der zweiten nicht mehr“, ordnete der KFC-Coach den Einbruch nach der Pause ein und kritisiert außerdem die Platzbedingungen in Duisburg. Ein Platzverweis (Gelb-Rot) gegen Pepijn Schlösser in der 78. Minute ließ die Krefelder die letzten Minuten in Unterzahl verbringen.

Auswärtssieg-Serie vom KFC gerissen

Die Auswärtsbilanz von zuletzt vier Siegen in Folge endete bei den Sportfreunden. Immerhin kann der KFC mit dem Punktgewinn einen Punkt auf den Tabellenführer Sportfreunde Baumberg gutmachen. Diese haben im Parallelspiel 0:2 gegen den TSV Meerbusch verloren.

Der Abstand zum Spitzenreiter beträgt nach der Punkteteilung in Duisburg acht Punkte. Der Blick der Uerdinger geht weiterhin Richtung Tabellenspitze. John: „Wir rechnen uns schon noch was aus. Erstmal müssen wir die Punkte auf Ratingen gut machen. Wir hoffen auf Ausrutscher der Gegner, aber dafür müssen wir auch selbst Dreier einfahren.“

Die nächste Chance besteht in einer Woche (Sonntag, 25. Februar) gegen den 15. SC St. Tönis 11/20.