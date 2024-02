Für die Teams der Oberliga Niederrhein startet am Wochenende wieder der Liga-Alltag. Nach der langen Winterpause werden die Karten neu gemischt. Auch beim VfB Homberg.

Endlich ist es wieder soweit: Am Wochenende ertönt erstmals der Anpfiff im Kalenderjahr 2024 in der Oberliga Niederrhein. Für den VfB Homberg geht es nach langer Vorbereitung zu einem direkten Konkurrenten.

Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des VfB Homberg, zur Vorbereitung: "Wir haben viele Tests absolviert und auch vermehrt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach ein, zwei Abgängen wollten wir unseren Kader nochmal für die Restrunde aufpumpen und haben qualitativ als auch quantitativ zugelegt. Die Neuen konnten sich im Rahmen der Vorbereitung eingliedern - auch deshalb sind wir grundsätzlich zufrieden."

Neues Jahr, neues Glück sagt man ja so gerne. So hat sich der VfB sicherlich einige Vorsätze mit in 2024 genommen. "Das ist kein Geheimnis, dass wir schnellstens Planungssicherheit haben wollen. Daher müssen wir deutlich mehr Punkte holen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Da täten Punktgewinne auf fremdem Platz sehr gut. Dort haben wir in der laufenden Saison nur einen mickrigen Zähler eingetütet."

Homberg gastiert zum Auftakt beim SC St. Tönis. Nachdem der VfB die Hinrunde auf Platz zehn beendet hat, wartet direkt ein Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Gesichert stehen die Homberger nämlich, trotz Tabellenplatz zehn, eben nicht da. Mit 20 Punkten beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nur vier Punkte. St. Tönis, die mit 17 Zählern Rang 14 belegen, könnte punktgleich heranrücken.

Ich bin auf jeden Fall euphorisch, dass die Liga wieder startet - es wurde auch langsam wieder Zeit. Frank Hildebrandt

Hildebrandt ist sich dem Big-Point-Spiel gleich zu Anfang bewusst: "Das ist direkt eins von sehr vielen wichtigen Duellen der restlichen Saison. Wir müssen gut aus den Puschen kommen und das neue Jahr positiv beginnen. Ich bin auf jeden Fall euphorisch, dass die Liga wieder startet - es wurde auch langsam wieder Zeit."