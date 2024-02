Gianluca Rizzo erzielte in der Generalprobe beide KFC-Treffer.

Borussia Dortmund II 19:00 SC Preußen Münster 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der KFC Uerdingen startet am kommenden Wochenende in Duisburg-Hamborn in die Oberliga-Restrunde. Die Generalprobe ist gelungen.

"Wir haben ein Topspiel auf einem hohen Oberliga-Niveau absolviert. Das hat mir gefallen", zog Marcus John, Trainer und Sportchef des KFC Uerdingen, ein positives Resümee nach dem 2:2-Remis in Frechen - Tabellenführer der Mittelrheinliga. Gianluca Rizzo erzielte die beiden KFC-Tore jeweils nach Vorlage von Pepijn Schlösser. "Das haben die Jungs gut gemacht. Die Gegentore resultierten aus einem individuellen Fehler und einen 30-Meter-Sonntagsschuss. Das passiert. Aber, klar: Die Fehler müssen wir trotzdem minimieren, im Bestfall abstellen." Am Sonntag (18. Februar, 15 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für die Krefelder nach Duisburg zum Tabellenvorletzten Sportfreunde Hamborn. "Da erwartet uns ein gänzlich anderes Spiel als in Frechen. Der Gegner wird tief stehen und auf Konter lauern. Wir müssen da sehr geduldig agieren. Es ist sehr wichtig, dass wir nach der langen Pflichtspielpause mit drei Punkten starten", betont John. Mit Dimitrios Touratzidis und Hinata Gonda (beide Innenbandriss) muss John auf seine zwei besten Spieler verzichten. "Das ist bitter. Beide waren schon in der Sommervorbereitung verletzt, jetzt im Winter. Beide werden erst im März ins Training zurückkehren", berichtet der KFC-Coach. Der Rücktritt hat mich auch überrascht. Ich konzentriere mich aber auf das Sportliche. Das gilt auch für die Mannschaft. Solange die Gehälter kommen, dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen. Wenn wieder Geld fehlt, dann belastet das. Aber aktuell fließt alles Marcus John Zudem hatte in den letzten Tagen der Rücktritt von Vorstandschef Mike Schürmann für Wirbel gesorgt. Hier versucht John es professionell zu sehen und will sich nicht näher äußern. John: "Der Rücktritt hat mich auch überrascht. Ich konzentriere mich aber auf das Sportliche. Das gilt auch für die Mannschaft. Solange die Gehälter kommen, dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen. Wenn wieder Geld fehlt, dann belastet das. Aber aktuell fließt alles." Das Ziel für die Rückrunde ist klar formuliert: John und seine Mannschaft wollen zunächst Platz zwei von Ratingen erobern und dann den Angriff auf Baumberg starten. Aktuell sind die Sportfreunde neun Punkten vom KFC weg. So spielte der KFC gegen Frechen KFC Uerdingen: Udegbe (46. Gomoluch) - Päffgen, Shepard, Härtel (46. Zimmermann) - Ribeiro, Abel, Talarski, Meißner (46. Schlösser) - Kenia (46. Rizzo), Weber (46. Odenthal), Yanagisawa (75. Lipinski). Tore: 1:0 Doll (17.), 1:1 Rizzo (58.), 2:1 Friesdorf-Weber (69.), 2:2 Rizzo (77.).

Zur Startseite