SG Wattenscheid: Zehnter Winterabgang - Mittelfeldspieler geht in die Landesliga

Die SG Wattenscheid verkündet einen weiteren Abgang. Es ist bereits der zehnte Spieler, der den Tabellenletzten der Oberliga Westfalen in diesem Winter den Rücken kehrt.

Die SG Wattenscheid 09 vermeldet ihren zehnten Winterabgang: Mittelfeldakteur Mitchell Ozias Newton verlässt den Letzten der Oberliga Westfalen und reiht sich damit in die zahlreichen Abgänge ein. Den 21-Jährigen zieht es zum TuS 05 Sinsen, dem Tabellen-15. der Landesliga 4 Westfalen.

Im Sommer 2023 kam der US-Amerikaner aus der Oberliga Hamburg zur SG 09. Dort spielte er in der 3.Mannschaft des Hamburger SV und absolvierte zwei Partien für die Rothosen. In der laufenden Meisterschaft kam Newton nur auf jeweils einen Kurzeinsatz für die SGW beim 4:0-Erfolg bei Eintracht Rheine und im Westfalenpokal beim SC Verl. "Wir wünschen Mitch viel Erfolg, wo auch immer er in Zukunft spielen wird", verkündeten die Wattenscheider auf ihrer Homepage, offensichtlich bevor Newtons neuer Verein bekannt war.

Sein neuer Klub gab auf seiner Instagram-Seite den Transfer bekannt. Der Kontakt zu dem US-Amerikaner kam über Wattenscheid-Coach Engin Yavuzaslan zustande, der mit TuS-Trainer Timo Koscholleck einst beim VfB Hüls zusammenspielte. "Da er gut vernetzt ist, habe ich einfach mal zum Telefonhörer gegriffen", so Koschollek.

In gut einer Woche geht es für die SG Wattenscheid dann in die heiße Saisonphase. Zum Auftakt der Rückrunde spielt das Schlusslicht gegen die SG Finnentrop/Bamenohl (4. Februar, 15.30 Uhr). Zuvor schließen die Bochumer die Vorbereitung ab mit einem Test gegen den Verbandsligisten RSV Meinerzhagen (28. Januar, 15 Uhr).

Die Wintertransfers der SG Wattenscheid 09 in der Übersicht:

Zugänge: Umut Yildiz (TuS Bövinghausen), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Nico Thier (TuS Bövinghausen) Niklas Lübcke (TuS Bövinghausen), David Loheider (vereinslos), Berkan Firat (Rot Weiss Ahlen)

Abgänge: Nico Lucas (ETB SW Essen), Lars Holm, Martins Williams, Karoj Sindi und Yutaro Ichimura (alle unbekannt), Marco Cirillo, Gianluca Cirillo (Solingen-Wald 03), Blerton Muharremi (DV Solingen), Ahmed Kulalic (Hamborn 07), Mitchell Ozias Newton (TuS 05 Sinsen)