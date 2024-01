Der SV Schermbeck spielt eine starke Runde in der Oberliga Westfalen. Nun wird die Mannschaft weiter verstärkt. Ein Ex-Profi kommt.

Der SV Schermbeck mischt als Tabellendritter in der Oberliga Westfalen um den Titel mit. Zur Erinnerung: der Meister und der Vize steigen in die Regionalliga West auf. Schermbeck hat Lunte gerochen und sich noch einmal namhaft verstärkt.

Tolga Cokkosan stand in seiner Karriere beim VfL Bochum II, Rot-Weiss Essen, SG Wattenscheid 09 und Wuppertaler SV unter Vertrag. Er bestritt insgesamt 107 Regionalligaspiele (drei Tore, 16 Vorlagen). Ab sofort werden Einsätze in der Oberliga folgen. Der bisherige Türkei-Legionär schließt sich dem SV Schermbeck an.

"Tolga war die letzten 18 Monate Profi in der Türkei und Stammspieler. Letztendlich ist solch ein Transfer eigentlich für den SV Schermbeck nicht realisierbar. Aber Tolga wollte nach Deutschland, zurück nach Gladbeck. Er wird in ein paar Monaten Papa und wollte wieder bei seiner Familie sein. Timur Karagülmez, der einst auch in der Türkei spielte, hat den Kontakt zu Tolga hergestellt. Wir freuen uns, dass er kommt. Er wird mit seiner Erfahrung und Qualität der Mannschaft guttun", sagt Cem Kara, Schermbecks Sportchef, gegenüber RevierSport.

Der gebürtige Gelsenkirchener verfolgt auch seine Ex-Klubs wie den VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, SG Wattenscheid oder auch den Wuppertaler SV. "Das sind alles coole Traditionsklubs, denen ich einfach eine erfolgreiche Saison wünsche", sagte Cokkosan noch vor seinem Wechsel in die Türkei.

Der 28-jährige Linksverteidiger spielte seit Sommer 2022 im Heimatland seiner Eltern. Erst in der vierthöchsten Spielklasse für Turgutluspor, dann für Usak Spor in der dritthöchsten türkischen Liga. "Er hat da richtig klasse Leistungen gebracht. Umso schöner ist es, dass wir solch einen topfitten Tolga Cokkosan zu uns locken konnten", sagt Kara.

Einst hatte Cokkosan großes Verletzungspech. 18 Monate befand sich Tolga Cokkosan im Ungewissen. Er wusste nicht, ob er überhaupt noch einmal fit wird. Immer wieder erlitt er Rückschläge. "Meine Plantarfaszie war gerissen. Das ist eine dicke Sehne unter dem Fuß. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sehne gereizt wird, liegt bei circa zwei Prozent. Ich hatte unheimliches Pech", blickt Cokkosan zurück. Doch nun ist der feine Linksfuß zurück - auch in Deutschland.