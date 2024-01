Die Sportfreunde Lotte schlagen bei einem Ligakonkurrenten zu. Der neue Verteidiger bringt Profi-Erfahrung mit ans Lotter Kreuz.

Nach dem Komplettumbruch beim TuS Bövinghausen hat der nächste Winter-Abgang einen neuen Klub gefunden. Mit den Sportfreunden Lotte schlägt ein Ligakonkurrent zu.

Der Tabellenführer der Oberliga Westfalen gab zum Trainingsauftakt am 4. Januar 2024 die Verpflichtung des 21-jährigen Albin Thaqi bekannt. Der Innenverteidiger bringt Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung an das Lotter Kreuz.

Ausgebildet wurde der 1,85m große Thaqi bei Borussia Dortmund. Nach dem Durchlaufen der Jugendabteilungen machte er seine ersten Schritte im Seniorenfußball für die Reserve des BVB, mit der er 2021 als Regionalligameister aufstieg und dazu gegen Saisonende acht Einsätze beisteuerte.

Im Januar 2022 ging es nach nur zwei Einsätzen in der Hinrunde der 3. Liga zu Fortuna Köln. Doch auch hier kam er nur zu sechs Einsätzen in der Regionalliga West. Nach dem Abgang aus Köln heuerte Thaqi in Bövinghausen an und etablierte sich als wichtige Stammkraft in der Defensive.

Ich möchte mich hier einbringen und alles geben, damit wir am Ende aufsteigen. Albin Thaqi

Nach 33 Einsätzen für den TuS steht nun der Aufstiegskampf in Lotte auf dem Programm. „Als die Anfrage aus Lotte kam, ging das alles relativ schnell. Für mich war sofort klar, dass ich hierhin kommen und den Weg zurück in Richtung Profisport suchen will", erklärte Thaqi im Zuge seiner Vorstellung bei den Sportfreunden. Und gab sich mit seinen Worten direkt fokussiert: „Ich möchte mich hier einbringen und alles geben, damit wir am Ende aufsteigen."

Nach 17 gespielten Partien grüßen die Sportfreunde vom ersten Tabellenplatz und stellen mit 55 Treffern mit großem Abstand die beste Offensive der Liga - auf Platz zwei in dieser Kategorie folgt der SV Schermbeck mit gerade einmal 37 Treffern. Und trotz nur 26 eigener Treffer fehlen dem Tabellenzweiten ASC 09 Dortmund und Schermbeck (3.) nur drei Zähler auf Platz eins.

Am 4. Februar startet die Oberliga Westfalen in die Rückrunde. Die Sportfreunde Lotte werden das Aufstiegsrennen bei Westfalia Rhynern (11.) wieder aufnehmen.