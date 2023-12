Der SV Schermbeck hat seine gute Hinrunde in der Oberliga Westfalen auch einem Plakat zu verdanken. Der Aufstieg spielt derzeit noch keine Rolle.

Der SV Schermbeck hat die Hinrunde der Oberliga Westfalen auf dem dritten Platz beendet. Die Mannschaft von Trainer Sleiman Salha ist sogar auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Dennoch ist beim SVS keine Spur von Höhenflug zu spüren. Die Grundlage dafür liefert ein einfacher Trick.

SVS-Trainer Sleiman Salha spricht über...

Die Hinrunde in der Oberliga Westfalen: „Das ist schon fast selbsterklärend, dass wir sehr stolz sind. Mit all den Eventualitäten, den Verletzen oder den ganzen Ausfällen sind wir trotzdem mit den Sportfreunden Lotte, die ganz andere Möglichkeiten haben, fast auf einem Niveau. Das ist aller Ehren wert. Ich bin stolz auf die Mannschaft und alle, die im Hintergrund mitarbeiten. Wir haben viele junge Spieler, die immer besser zusammenspielen. Es gibt da natürlich immer Phasen, in denen der Gegner Überhand hat. Aber wir haben zwölf Siege aus 17 Spielen – das ist überragend.“

Was war Ihr schönster Moment? „Das war eindeutig das Spiel gegen Wattenscheid. Da haben wir über 70 Minuten kein gutes Spiel gemacht und dann in den letzten 20, 25 Minuten dann aufgedreht und das Spiel gedreht. Das 2:1 in der 95. Minute war ein Moment, der uns gestärkt hat. Aber auch die Siege gegen Lotte oder Ryhnern waren richtig gut. Es gab viele kleine Momente, aber der Sieg gegen Wattenscheid steht da wohl ganz oben.“

Was war Ihr schlimmster Moment? „Das war die 0:5-Packung gegen den ASC 09 Dortmund. Das war von allen Spielern, die wir eingesetzt haben, kein gutes Niveau. So eine Leistung hatte ich von meiner Mannschaft noch nie gesehen.“

Die Ziele für 2024: „Wir haben vor der Saison ein Plakat aufgehängt. Da steht drauf: von Spiel zu Spiel. Daran denken wir immer und das tut uns auch gut. Wir haben noch einige Sachen, die wir besser machen können: Das Umschaltspiel oder dass wir in der Defensive stärker werden müssen.“