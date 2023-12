Oberliga Niederrhein: Vier Siege in Folge - "Im neuen Jahr genau so weitermachen"

Der SV Straelen geht mit vier Siegen in Folge in die Winterpause. Im Februar wartet ein Topspiel auf den Tabellendritten.

Mit einem Erfolgserlebnis verabschiedete sich der SV Straelen in die Winterpause der Oberliga Niederrhein. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen baute der Regionalliga-Absteiger seine Siegesserie auf vier Partien in Folge aus und überwintert auf dem dritten Platz.

Am 18. Spieltag hießen die Straelener Torschützen Tom Hirsch (27.) und Takumi Yanagisawa (87.). „Das war ein verdienter Sieg und ich denke, das Ergebnis müsste um ein bis zwei Tore höher ausfallen“, urteilte ein stolzer Sunay Acar nach dem 2:0-Heimerfolg gegen einen unangenehmen Gegner. „Der ETB ist eine Mannschaft, die sehr unbequem ist, wenn sie ins Rollen kommt.“

Dazu ließen es die Straelener am Freitagabend an der Römerstraße aber nur selten kommen. Umso mehr freute sich der Trainer über die kontrollierte Leistung seiner Spieler. „Wir sind klar geblieben in unserem Spiel und in der Art wie wir Fußball spielen wollen. Am Ende haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen, weil wir auch die Geduld nicht verloren haben“, erklärte Acar. Gerade die Offensive der Essener meldeten die Hausherren weitestgehend ab. „Meine Mannschaft hat im Kollektiv gut verteidigt und in der 2. Halbzeit auch fast nichts zugelassen!“

Mit einem erfolgreichen Schlussspurt zum Jahresende setzte sich der SVS in der Spitzengruppe fest. „Wir haben jetzt in den letzten vier Spielen die maximale Punktzahl geholt und dafür muss ich meinen Jungs ein Kompliment machen“, freute sich Acar über die Aussichten im neuen Jahr.

Die Rückrunde startet für den SV Straelen am 18. Februar 2024 mit einem Heimspiel. Zu Gast wird in einem absoluten Topspiel dann der Tabellennachbar Germania Ratingen (2.) sein. „Wir gehen jetzt in den verdienten Urlaub und versuchen, im neuen Jahr genau so weiterzumachen, wie wir jetzt aufgehört haben“, blickt Acar voraus. Der Wiederaufstieg in die Regionalliga West ist im neuen Jahr noch absolut in Reichweite.