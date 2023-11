Oberliga Westfalen: Schermbecks Platzek verrät - So ist die Stimmung in der Kabine

Mit sechs Treffern gehört Marcel Platzek zu den Top 20-Torschützen der Oberliga Westfalen. Seit dieser Saison läuft Platzek für den SV Schermbeck auf und ist mit dem Team auf Kurs.

Mit sechs erzielten Toren in der laufenden Saison gehört Marcel Platzek zu den Top-Torschützen der Oberliga Westfalen. In der Sommerpause ist Platzek vom Regionalligisten 1. FC Bocholt zum SV Schermbeck gewechselt.

2013 wechselte der damals 23-Jährige zu Rot-Weiss Essen. Acht Jahre lang lief Platzek für RWE auf, in der Zeit konnte er in 266 Spielen 85 Tore erzielen. 2021 wechselte Platzek zum 1. FC Bocholt, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte.

Viel Erfahrung bringt der Mittelstürmer folglich mit und kann daher die Stimmung in der Kabine gut einzuschätzen: „Die Stimmung in der Mannschaft war schon immer gut. Seitdem ich hier bin, habe ich das noch nicht anders wahrgenommen. Natürlich wird sie auch durch Siege immer besser. Da stört das auch nicht, wenn mal ein Unentschieden dabei ist.“

Beim SV Schermbeck hat der 33-Jährige bisher erst ein Saisonspiel verpasst. In 14 Ligapartien konnte Platzek sechs Mal das gegnerische Tor treffen und einen Treffer vorbereiten.

Am kommenden Wochenende ruht in der Oberliga Westfalen der Ball. Für alle Teams steht eine spielfreie Woche in der Liga an. Trotzdem wird die Elf von Trainer Sleiman Salha in der Woche auf dem Platz stehen. Im Kreispokal sind die Schermbecker am Donnerstagabend (19:15 Uhr) beim Landesligisten Blau-Weiß Westfalia Langenbochum zu Gast.

Trotz des Klassenunterschieds nehme man die Partie nicht auf die leichte Schulter, betont Platzek: „Wir haben uns auch im Pokal unsere Ziele gesetzt und wollen weiterkommen. Wir dürfen unseren Gegner nicht unterschätzen und werden alles geben.“

Nach dem Pokalspiel wartet dann das spielfreie Wochenende. Platzek erklärt: „Das tut für die Knochen auch mal gut. Da wollen wir durchatmen und genießen das dann auch. Wir werden sicher ein paar Tage frei haben. Die werden wir alle hoffentlich gut nutzen, um zu regenerieren, sodass wir die anstehenden Partien bis zur Winterpause mit voller Kraft bestreiten können und auch in Lotte voll da sind. “

Diese Regeneration werden die Schermbecker sicherlich brauchen, denn am ersten Dezemberwochenende wartet der Spitzenreiter, die Sportfreunde Lotte. Nachdem Platzek in der Partie gegen Preußen Münster II die Rote Karte gesehen hat, darf der Mittelstürmer aber nur von der Tribüne aus zuschauen. Eine bittere Nachricht für den SVS, denn Platzek ist nach Timur Karagülmez der beste Torschütze der Schermbecker.

Um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, müssten gegen die Sportfreunde Lotte aber drei Punkte her. Nach 15 Spieltagen fehlen den Schermbeckern sechs Zähler auf die Tabellenspitze.

Von Aufstieg sei in der Kabine aktuell aber noch nicht die Rede, betont der Routinier: „Träumen kann jeder. Wir halten aber den Ball flach und gucken von Spiel zu Spiel. Im Moment machen wir das einfach gut und wollen bis zur Winterpause noch so viele Punkte wie möglich holen.“

Neben den Sportfreunden aus Lotte wartet bis zur Winterpause auf die Schermbecker der TuS Bövinghausen und der TuS Ennepetal.