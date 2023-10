Westfalen: Anpfiff für deine Schiri-Karriere – FLVW startet Kampagne

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter werden dringend gesucht. Der Fußball- und Leichathtletik-Verband Westfalen startet nun eine Kampagne.

Mit einer großangelegten Kampagne geht der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) zusammen mit seinem 29 FLVW-Kreisen öffentlichkeitswirksam in die Gewinnung von Nachwuchs-Schiedsrichterinnen und -Schiedsrichtern.

Das Ziel: Mehr Neulinge auf den westfälischen Fußballplätzen. Mehr Respekt im Umgang miteinander. Mehr Fair-Play im Amateur- und Jugendfußball.

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind Teil des Spiels. Und unverzichtbar. „Wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes ‚Gesicht zeigen‘ und uns offensiv präsentieren. Als Sportlerinnen und Sportler, die den Fußball genauso lieben wie die Spielerinnen und Spieler. Und genau deshalb werben wir mit unseren eigenen Schiris aus ganz Westfalen und hoffen auf großen Zuwachs in unserer Sportfamilie“, erklärt Marcel Neuer, der als Vorsitzender des Verbands-Schiedsrichter-Ausschusses (VSA) die Kampagne mitinitiiert hat.

Neben den prominenten Gesichtern von Bundesliga-Schiedsrichter Sören Storks aus Ramsdorf im FLVW-Kreis Recklinghausen und Waldemar Stor, Stellvertretender VSA-Vorsitzender und Oberliga-Schiedsrichter des FC Unteres Kalletal (FLVW-Kreis Lemgo), setzt der FLVW bei der Kampagne auf Lokalität und Authentizität. Mit aktiven Schiris aus den 29 FLVW-Kreisen.

Jetzt als Schiri durchstarten unter FLVW.de/schiriwerden

„Wir haben allen Kreisen und Kreis-Schiedsrichter-Ausschüssen (KSA) die Möglichkeit gegeben, Teil der Kampagne zu sein und Schiris zum Foto-Shooting in das SportCentrum Kaiserau zu schicken. Die Kampagne versteht sich als Gemeinschaftsprojekt von Verband, Kreisen und auch Vereinen. Unsere Kreise und Vereine sollen die Möglichkeit bekommen, mit einem bekannten Gesicht vor Ort für die Anwärter-Lehrgänge zu werben. Das schafft auch bei den potenziellen Anwärterinnen und Anwärtern Nähe und Glaubwürdigkeit. Vor allem, wenn sie den Schiri vom Kampagnen-Motiv schon mal selbst auf dem Platz gesehen haben“, so Marcel Neuer.

Schnelle Aufstiege im jungen Alter möglich

Einer von ihnen ist zum Beispiel Niklas Simpson. „Verantwortung, Kommunikation, Entscheidungen – Schiri sein trägt zu deiner Persönlichkeitsentwicklung bei!“ wirbt der Unparteiische von Victoria Habinghorst ab sofort als einer von insgesamt 29 Testimonials auf den Motiven der FLVW-Schiri-Kampagne. Mit seinen 23 Jahren pfeift der Castrop-Rauxeler bereits in der Oberliga Westfalen und der A-Junioren-Bundesliga.

Sphären, in die auch Artur Armes bald aufsteigen möchte. Als Mitglied im Perspektivteam steht der erst 17-Jährige bereits unter Beobachtung des FLVW. Zudem ist er neben Nick Schneider aus dem FLVW-Kreis Hagen – er wird am 31. Oktober 17 Jahre alt – das jüngste Gesicht der Schiri-Kampagne. „Schiri sein gibt dir die Chance, schon in jungem Alter erfolgreich zu werden“, sagt Artur Ames und ist selbst der beste Beweis dafür, wie schnell der Aufstieg als junger und engagierter Schiri gelingen kann.