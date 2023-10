Oberliga Niederrhein: KFC-Kapitän - "... das wäre der absolute Super-Gau"

Der KFC Uerdingen kommt in der Oberliga Niederrhein einfach nicht in Tritt. Der Kapitän versucht die aktuelle Misere zu erklären.

Da gewinnt der KFC Uerdingen mit 6:0 gegen den SC Union Nettetal und wirft Drittligist MSV Duisburg aus dem Niederrhein-Pokal - und was passiert dann? Die Krefelder unterliegen beim Aufsteiger SV Sonsbeck mit 0:1.

Die Fans gehen auf die Barrikaden und einige fordern sogar den Kopf von Trainer und Sportchef Marcus John.

Klar: Zwölf Punkte nach zehn Spielen sind viel zu wenig für die Ambitionen der Krefelder, die zurück in die Regionalliga wollen. Das weiß auch Florian Abel.

"Ich kann es auch nicht so recht erklären. Gegen TVD Velbert und Kleve waren wir auf einem richtig guten Weg und dann zeigen wir wieder unser schlechtes Gesicht gegen Hilden. Gegen Nettetal und Duisburg haben wir dann bewiesen, was wir imstande sind zu leisten. Und dann das Spiel in Sonsbeck. Das geht so nicht. Wir müssen endlich konstanter spielen, die Partien gewinnen und zeigen, dass wir der KFC Uerdingen sind", betont der Kapitän.

Abel appelliert aber auch an die Fans der Blau-Roten und seine Mannschaftskollegen. "Der Verein hat eine große Historie, die Fans sind sensationell und wir haben einen guten Kader. Wir müssen aber auch alle verstehen, dass wir Oberligist sind. Die Spieler von Sonsbeck spielen auch in dieser Liga. Wir sollten uns da nicht für größer erachten. Wir müssen in jeder Partie, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, erst einmal zusehen, dass die Null steht und dass wir uns den Allerwertesten aufreißen. Ich hoffe, dass wir am Samstag gegen Meerbusch damit anfangen und dann im Auswärtsspiel in Essen-Frintrop nachlegen. Es ist an der Zeit eine Serie zu starten."

SG Wattenscheid 09 als warnendes Beispiel

Elf Punkte Rückstand sind es auf den anvisierten ersten Tabellenplatz, nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dass ein großer Traditionsklub in der Oberliga auch schnell unten stehen kann, zeigt aktuell das Beispiel von Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09 in der Oberliga Westfalen.

"Das sollte uns ein warnendes Beispiel sein. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn wir weiter verlieren. Das wäre der absolute Super-Gau. Das will und braucht hier keiner. Wir sind jetzt gefordert. Dass es Kritik an Mannschaft und Trainer gibt, ist doch verständlich. Wir sind alle unzufrieden. Aber wir kommen da auch alle nur gemeinsam heraus - Mannschaft, Trainer und Fans. Wir sind alle der KFC Uerdingen!"