Oberliga Westfalen: Topspiel-Sieg in Überzahl - Spitzenreiter Lotte marschiert

Die Sportfreunde Lotte haben im Samstagsspiel der Oberliga Westfalen vorgelegt. Sie besiegten den ASC Dortmund im Topspiel.

Die Sportfreunde Lotte starteten als einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg in die neue Saison der Oberliga Westfalen. Nach acht Spieltagen lässt sich festhalten: Bislang werden die Ostwestfalen dieser Rolle gerecht.

Lotte steht an der Tabellenspitze und hat erst fünf Punkte abgegeben. Am Samstag feierte das Team von Trainer Fabian Lübbers den fünften Sieg in Serie. Mit 2:0 (1:0) siegte es beim ASC Dortmund.

Die Partie stand im Zeichen eines Topspiels: Beide Mannschaften standen vorher bei 16 Punkten. Mit dem Sieg zog Lotte den Aplerbeckern davon und führt die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung an. Aufsteiger SpVgg Erkenschwick kann am Sonntag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen (15.15 Uhr, RS-Liveticker) gleichziehen.

Am frühen Samstagabend in Dortmund brachte Max Ritter die Gäste vom Autobahnkreuz nach einer guten Viertelstunde in Führung (16.). Für die Vorentscheidung sorgte Niklas Determann in der zweiten Halbzeit. Der eingewechselte Mittelfeldmann traf in der 73. Minute zum 2:0.

Was den Sieg der Sportfreunde begünstigt haben dürfte: Der ASC musste nach einem Platzverweis (48./Gelb-Rot) beinahe über die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren.

Während die Erfolgsserie von Lotte damit anhält, ist es für den ASC die erste Pleite nach drei Siegen. Am kommenden Spieltag gastieren die 09er beim SV Schermbeck (Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr). Lotte empfängt zeitgleich die SG Wattenscheid 09.

ASC Dortmund - Sportfreunde Lotte 0:2

Dortmund: Mroß - West, Friedrich, Stuhldreier (57. Opoku), Urban (79. Stiepermann), Warschewski, Podehl, Franke, Rausch (61. Benning), Kallenbach (68. Simatos), Stiepermann (84. Wilkesmann)

Lotte: Luyambula - Fontein, Mensah, Sabah, Elezi, Nyuydine (85. Brodersen), Heider (75. Marzullo), Ibrahim (71. Kiene), Lübke (61. Determann), Ritter, Dogan (65. Özdemir)

Tore: 0:1 Ritter (16.), 0:2 Determann (73.)