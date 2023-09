Oberliga: Mülheimer FC 97 stellt neuen Sportchef vor

Der Mülheimer FC 97 ist als Aufsteiger ganz passabel in die Oberliga Niederrhein gestartet. Nun stellte der MFC auch einen neuen Sportchef vor - einen alten Bekannten im Klub.

Wie sagt man doch: Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Das trifft in diesem Fall auch auf den Mülheimer FC 97 und Hakan Katircioglu zu.

Denn der Oberligist stellte vor wenigen Tagen den 50-Jährigen als neuen Geschäftsführer Sport vor. Kurzum: Katircioglu ist der neue MFC-Sportchef. Der bisherige Sportliche Leiter Oguzcan Bahar rutscht in der Hierarchie eine Position nach unten und wird Teammanager. Neu dabei ist ab sofort Ömer Özmen, der als Koordinator zwischen erster und zweiter Mannschaft sowie der U19-Mannschaft tätig sein wird.

"Ich freue mich wieder da zu sein. Der Verein liegt mir einfach sehr am Herzen. Ich habe hier im Vorstand viele Freunde wie Ali Karpuz, Ibrahim Toptas und den Präsidenten Celal Cetinkaya. Ich freue mich sehr auf diese erneute Zusammenarbeit. Wir wollen hier alle gemeinsam Erfolg haben und müssen dafür alle zusammen anpacken. Ich bin jetzt auf dem Papier der Sportchef, aber alle anderen wie Oguzhan sind genauso wichtig. Es ist wie auf dem Rasen: Da funktioniert es nur als Team und auf Vorstandsebene ist das nicht anders", erklärt Katircioglu gegenüber RevierSport.

Katircioglu, der zuletzt Trainer bei Rot-Weiß Mülheim war, arbeitete wie erwähnt schon zweimal für den Mülheimer FC. Von Juli 2018 bis Ende November 2021 war er Sportdirektor beim MFC und später auch Cheftrainer. Interne Differenzen sollen zum Ende der Zusammenarbeit geführt haben.

Katircioglu erklärt: "Das ist nicht ganz richtig. Denn Differenzen, das hört sich immer so schlimm an. Aber es gibt doch im Fußball, im Leben immer Meinungsverschiedenheiten. Und das war auch in diesen Fällen so. Aber es war nie so, dass man sich nachher nicht mehr die Hand geben konnte. Sonst wäre ich nicht wieder beim MFC."

Mit dem Saisonstart von einem Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen ist Katircioglu einverstanden. "Trainer Ahmet Inal leistet hervorragende Arbeit. Wir hatten mit Gegnern wie Straelen, Kleve oder dem zweimaligen Vize-Meister Hilden auch sehr schwere Brocken. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Aufsteiger sind. Wir müssen weiter hart arbeiten und Punkt für Punkt in dieser engen Liga sammeln. Am Ende soll der Klassenerhalt geschafft werden. Das werden wir auch packen, da bin ich sehr guter Dinge", sagt Katircioglu.

Mülheimer FC 97 verpflichtet VfL-Bochum-Talent

Der MFC stellte neben dem neuen Sportchef auch einen neuen Spieler vor: Der 19-jährige Offensivspieler Tunahan Yardimci kommt von der U19 des VfL Bochum und bestritt für diese 26 Spiele (zwei Tore) in der U19-Bundesliga West. Für die Türkei absolvierte er zudem zwei U18-Länderspiele.