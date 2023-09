ETB SW Essen-Offensive muss gegen Meerbusch "einen klaren Kopf behalten"

Am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein peilt der ETB Schwarz-Weiß Essen den ersten Sieg an. Gegen Meerbusch muss die Offensive effektiver werden.

In der letzten Saison gehörte der ETB Schwarz-Weiß Essen zu den positiven Überraschungen der Oberliga Niederrhein. Umso enttäuschender ist die Ausbeute nach vier Spielen in der neuen Spielzeit, der ETB wartet auf dem 17. Tabellenplatz noch auf seinen ersten Saisonsieg.

Und der soll jetzt im heimischen Stadion am Uhlenkrug folgen. Gegen den SV Straelen (1:1) und Union Nettetal (0:0) gab es je ein Remis, nun wollen die Essener gegen den TSV Meerbusch (Sonntag, 10. September, 15 Uhr) die drei Punkte zu Hause behalten.

Eine einfache Aufgabe wird aber auch das nicht. Der TSV hat nur sein Auswärtsspiel bei Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (1:3) verloren und bisher in jedem Spiel getroffen.

„Meerbusch hat eine der besten Offensiven bei uns in der Liga, wo sehr viele Spieler in der Lage sind Tore zu erzielen. Oguz Ayan hat in der letzten Saison alleine 30 Tore geschossen", warnt ETB-Trainer Damian Apfeld auf der Facebookseite der Essener vor der drohenden Gefahr durch die Gäste.

Dennoch zeigt sich der Cheftrainer zuversichtlich, den TSV und seinen Torjäger unter Kontrolle bringen zu können. "Wir müssen kompakt stehen und dürfen der Meerbuscher Offensive nur wenig Räume geben. Da wir bisher aber wenig zugelassen haben, mache ich mir da keine großen Sorgen", verrät Apfeld.

Die Baustelle beim ETB ist ohnehin eine andere, in den ersten vier Partien erzielten die Essener erst einen Treffer. Vor dem Meerbuscher Tor will der Cheftrainer jetzt Effizienz sehen: "Für uns ist es wichtig, dass wir vorne Akzente setzen, mutig auftreten und Selbstvertrauen ausstrahlen. Wir müssen cool vor dem Tor bleiben und einen klaren Kopf behalten."

Dann ist sich der ETB-Coach sicher, dass es den ersten Dreier der Saison gibt. "Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Spiel erfolgreich bestreiten werden und uns für unseren Einsatz endlich belohnen werden. Wir wollen am Sonntag den berühmten Bock umstoßen”, gab Apfeld vor.