TuS Bövinghausen: Knappmann-Fluch gebrochen! 1. Heimsieg im sechsten Anlauf

Der TuS Bövinghausen hat das Derby gegen den FC Brünninghausen gewonnen. Für Trainer Christian Knappmann war es der erste Heimsieg nach fünf vergeblichen Anläufen.

Aufstiegsfavorit TuS Bövinghausen hat am Samstagabend den Aufsteiger FC Brünninghausen vor 300 Besuchern mit 2:1 (1:0) geschlagen.

Es ist der zweite Sieg im dritten Saisonspiel. Der Erfolg war letztlich verdient, weil Bövinghausen vor allem zu Beginn und am Ende des Spiels die Mehrzahl an hochkarätigen Chancen hatte.

Der Führungstreffer durch Ilker Algan (40.) war folgerichtig. Allerdings hätte das Spiel nach dem 1:1 durch Florian Gundrum (46.) auch kurzzeitig in die andere Richtung kippen können. Albin Thaqi (61.) sorgte dann für den Siegtreffer in einem manchmal hitzigen Stadtderby.

Es war der erste Heimsieg für Bövinghausens Trainer Christian Knappmann nach zuvor fünf (!) Heimniederlagen in Folge unter seiner Regie überhaupt. Vier in der vergangenen Saison, eine zum Auftakt gegen den ASC Dortmund. Wir sprachen anschließend mit ihm:

Christian Knappmann über...

... seinen ersten Heimsieg als Trainer des TuS Bövinghausen: "Mir sind viele Steine vom Herzen gefallen. Dass es nachher nochmal unruhig wurde, lag daran, dass wir nicht begriffen haben, dass es nur ums Gewinnen geht. Einige Spieler haben nicht begriffen, dass es nicht darum geht, Glanzpunkte zu setzen. Wir müssen da pragmatischer spielen. Dass muss ich kritisieren. Aber noch mehr muss ich kritisieren, dass wir nach der ersten Halbzeit nicht 3:0 oder 4:0 führen."

TuS Bövinghausen: Lübcke – Kerasidis (63. Francis), Dzaferoski, Schmeling (73. Britscho), Thaqi – Piossek, Dej – Algan (78. Catic), Thier (57. Wild), Yildiz (78. Murati) – Al-Hazaimeh FC Brünninghausen: Broda- El Hamassi, Kruse, Celik, Wieczorek, Trawinski (86: Karyagdi) – Mattes (62. Tekin), Liskunov (78. Maksutoski), Ivancic – Gondrum, Trapp (69. Onofaro) Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli Zuschauer: 300 Tore: 1:0 Algan (40.), 1:1 Gondrum (46.), 2:1 Thaqi (61.)

... den Gegner TuS Brünninghausen: "Wenn du vorher die Dinger nicht machst, dann ist es klar, dass so ein Gegner, der so diszipliniert spielt, nochmal zurückkommt. Und dann haben die mit Florian Gondrum einen Spieler, der nicht nur in der Westfalenliga überragend performt hat, sondern auch in der Oberliga. Aus dem Nichts macht er ein Tor. Und schon war das Spiel wieder offen."

... die Favoritenbürde: "In so einem Moment merkst du dann, wie unfrei wir noch sind. Statt einfach weiterzuspielen, haben wir den Rucksack auf einmal wieder auf. Wir sind in dieser Favoritenrolle, die wollten wir auch. Dann müssen wir aber auch in Phasen, in denen das Spiel nicht ganz rund läuft, souveräner auftreten."

... den Start mit sechs Punkten aus drei Spielen: "Wir müssen eigentlich immer gewinnen, egal ob zuhause oder auswärts. Aber wie stark die Liga ist, zeigen gerade andere Mannschaften. Es gibt ja schon Mannschaften, die wurden von der Presse ganz hoch geschrieben und die tun sich auch schwer. Wir sind mit sechs Punkten aus drei Spielen gut gestartet. Nicht sehr gut, aber gut. Und so kann es weitergehen."

... das Fehlen von Neuzugang Bubakarry Fadika: "Er hatte noch keine Spielberechtigung, deshalb war er noch nicht im Kader. Aber wir hätten ihn schon gut gebrauchen können."