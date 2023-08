Nach zwei Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen wurde der FC Eintracht Rheine noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Ein Ex-Profi kommt.

3:3 gegen die TSG Sprockhövel und eine Nullnummer gegen die Zweitvertretung des Drittligisten SC Preußen Münster: Mit diesen Ergebnissen startete der FC Eintracht Rheine dem SC Preußen Münster II in die Oberliga Westfalen.

"Natürlich gibt es ganz viele Dinge, die wir weiter im Fokus haben, die wir weiter verbessern wollen - eigentlich alles, um ehrlich zu sein. Trotzdem stimmt die Richtung unserer Entwicklung", sagt Rainer Sobiech, Trainer des FC Eintracht Rheine.

Rheine sieht sich derzeit mit einigen personellen Herausforderungen konfrontiert. Abwehrspieler Jakob Duhme kämpft mit einer Schulterverletzung, die seine Einsatzmöglichkeiten beeinträchtigt und eine Lücke in der Abwehrformation hinterlässt.

Ebenso befindet sich Torwart Cornelius Watta in einer vergleichbaren Situation. Eine Verletzung zum Ende der vorherigen Saison verzögert seine Rückkehr. Er arbeitet immer noch daran, seine körperliche Fitness wiederherzustellen.

Es gibt jedoch auch erfreuliche Neuigkeiten: Die Offensive des FC Eintracht Rheine erhält mit Junior Razack Koné einen neuen Stürmer, der vom SV Meppen II kommt. Koné ist in den letzten zwei Spielzeiten mit dem SVM II aufgestiegen - von der Bezirks- bis in die Oberliga.

In der letzten Saison schoss er in 24 Spielen 14 Tore und konnte sogar in drei Spielen für die erste Mannschaft in der 3. Liga auflaufen. Die Verpflichtung von Koné soll zweifellos die Offensivoptionen des Eintracht Rheine stärken und das Team in der kommenden Saison weiter vorantreiben.

Der Blick richtet sich nun auf das kommende Spiel gegen Sportfreunde Lotte (25.August, 19.30 Uhr). Obwohl Lotte als Favorit gilt, ist der FC Eintracht Rheine entschlossen, alles zu geben und sich mutig der Herausforderung zu stellen. Trainer Sobiech unterstreicht: "Wir sind sicherlich nicht der Favorit am Freitag, aber wir wissen auch, dass wir was holen können. Und wir glauben auch daran!"