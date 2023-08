Oberliga Niederrhein: Hamborn 07 vor Duell gegen KFC Uerdingen: „Sie sind verwundbar”

Am dritten Spieltag der Oberliga Niederrhein werden die Sportfreunde Hamborn 07 beim KFC Uerdingen gastieren. Cheftrainer Julian Berg will gegen die Krefelder den ersten Saisonsieg einfahren.

Die Sportfreunde Hamborn 07 treffen am dritten Spieltag der Oberliga Niederrhein auf den KFC Uerdingen. Der Aufstiegsaspirant aus Krefeld ist schwach in die Saison gestartet und konnte nur einen Zähler aus den ersten beiden Ligaspielen erringen. Hamborns Trainer Julian Berg rechnet sich gegen den KFC gute Chancen aus.

Die Hamborner Löwen haben nach der der 1:2-Niederlage am ersten Spieltag und dem 0:0 am zweiten Spieltag im Duisburger Stadtderby gegen den VfB Homberg ebenfalls einen Punkt auf dem Konto und wollen gegen den favorisierten KFC den ersten Dreier der Saison einfahren.

SF-Trainer Berg rechnet vor dem Aufeinandertreffen mit den Krefeldern mit einer schwierigen Partie vor einer großen Kulisse. Nach dem 2:2 gegen den VfB Homberg am ersten Spieltag verlor Uerdingen das zweite Saisonspiel gegen die Sportfreunde Baumberg mit 1:2.

„Die Erkenntnis nach den ersten beiden Spielen ist, dass der KFC verwundbar ist, auch wenn sie mit Baumberg gegen eine Mannschaft gespielt haben, die sicherlich unter den Top Sechs der Liga landen wird”, erklärte Berg mit Blick auf die kommende Partie.

Trotz allem wollen sich die Hamborner Löwen beim anstehenden Spiel im Grotenburg-Stadion nicht verstecken. „Homberg hat gezeigt, dass mit Kampf, Willen und Leidenschaft sicherlich etwas möglich ist und für uns wird es ein echtes Highlight vor großer Kulisse.”

Wir wurden brutal vermöbelt und das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen. Julian Berg

In der Rückrunde der vergangenen Saison holten sich die Sportfreunde beim KFC eine regelrechte Klatsche ab und verloren in Uerdingen mit 3:9, obwohl Hamborn durch einen Treffer von Kevin Krystofiak sogar zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung gegangen war. Dementsprechend haben Berg und seine Mannschaft noch eine Rechnung mit den Krefeldern zu begleichen.

„Gegen Baumberg waren 2.200 Zuschauer in Uerdingen vor Ort und wir haben beim letzten Duell vor 1.500 Zuschauern dort gespielt. Wir wurden brutal vermöbelt und das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen”, erklärte Berg in Bezug auf das kommende Wochenende.